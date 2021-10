El sector alcañizano notifica solo un positivo en Calanda y Caspe no arroja nuevos casos

Cifras mínimas de casos de coronavirus en el sector alcañizano que ha notificado este miércoles un positivo en la zona básica de Calanda. En la jornada anterior se notificó otro en la zona de Mas de las Matas. Por su parte la zona básica de Utrillas en la comarca de Cuencas Mineras ha notificado dos contagios. El sector bajoaragonés tiene una incidencia acumulada a 7 días de 77 casos por 100.000 habitantes, doblando la media aragonesa que está en 33,2. En el Hospital de Alcañiz permanecen ingresados 3 pacientes covid según la actualización de este martes.

Por su parte Caspe- única localidad de la comunidad aragonesa que mantendrá las restricciones del nivel 2 modulado debido a la alta incidencia de casos-, no ha notificado en esta jornada ningún positivo. La Ciudad del Compromiso mantiene una incidencia acumulada a 7 días de 448,8 casos por 100.000 habitantes, la más alta entre los municipios de más de 10.000 habitantes de Aragón. «Se irán revisando esas medidas. Sabemos que en algunos sectores no va a ser una medida bien acogida, pero ante la alta incidencia no queda otra que quedarnos en esta fase 2 hasta que se revierta la situación», ha destacado Pilar Mustieles, alcaldesa de Caspe. Cabe destacar que la localidad multiplica casi por 18 la incidencia media de la comunidad y acumula 50 contagios en solo cinco días.

A nivel regional Aragón ha restrado en las últimas 24 horas 94 positivos entre las provincias de Zaragoza (64), Huesca (18) y Teruel (9). Son 7 más que el día anterior y 68 más que hace una semana, que coincidió con la festividad del Pilar.