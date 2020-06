El sector de los espectáculos denuncia que no se está contando con ellos en Aragón

El sector de la organización de fiestas y espectáculos en sus diferentes vertientes se está agrupando para que su voz se escuche en las instituciones aragonesas. Aseguran que se están tomando decisiones que afectan a más de 3.000 familias y que, al contrario que ocurre con otros sectores, no se les está teniendo en cuenta ni se les consulta. Desde empresas de organización de eventos a orquestas, montadores, animación infantil, charangas, cáterings o seguridad, entre otros, piden que se les tenga en cuenta a la hora de tomar decisiones.

Explican que tienen claro que por encima de todo está la salud y frenar el coronavirus pero que, si hay una evolución favorable, les dejen trabajar este verano y no se tome la decisión tajante de suspender las fiestas en el mes de agosto (DGA, diputaciones y la Federación de Municipios decidieron cancelar todos los festejos hasta septiembre).

«Lo que peor nos ha sentado es que ni nos han preguntado. En otras comunidades como Galicia no se ha tomado una decisión irrevocable sino que gobierno y sector trabajan de la mano; y en Cataluña y Valencia para estudiar qué actividades se pueden realizar. Los empresarios ya estamos adaptando nuestros espectáculos para que sean seguros y cumplan con la distancia de seguridad. La prioridad es la salud pero lo siguiente a esto es la ruina. Estamos viendo que por ejemplo los ayuntamientos están poniendo facilidades a los bares y en cambio con nosotros nadie habla», explica el urreano Enrique Pamplona, gerente de espectáculos MasterPop.

El sector, que ya se ha aunado en una organización de ámbito estatal, pide que se «cambie el chip» porque se pueden ofrecer propuestas de ocio este verano respetando el distanciamiento social y las medidas de seguridad. Por ejemplo, espectáculos con público sentado en los que se controla el aforo y su ubicación. Desde café conciertos de dos horas por la noche a música para niños por las tardes o videoproyecciones en las que se juegue con las imágenes. Los propietarios de hinchables también están buscando productos para desinfectar que no lleven lejía para que los niños suban en turnos de uno o dos. «En la desescalada progresivamente se puede ir al teatro, a la ópera o al cine, que son espectáculos con butaca, ¿por qué no se puede hacer también eso en los pueblos? No porque se suspendan las fiestas la gente dejará de ir a sus pueblos. Estarán en las peñas, en casas…», apunta Pamplona.

Los ganaderos también se unen

También vive una situación complicada el sector ganadero, que en el medio rural está ligado en un 95% a las fiestas patronales. «Pensamos que es muy pronto para cancelar las fiestas, las de julio sí pero para agosto aún queda tiempo», apunta Pablo Colomer, propietario de la ganadería Hermanos Colomer y de la empresa de espectáculos taurinos Ruedolé. Los calandinos organizan alrededor de un centenar de festejos al año que les generan entre 70.000 ó 80.000 euros que dejarán de percibir y, sin embargo, los gastos siguen siendo los mismos.

El sector también se ha unido en una Mesa Sectorial de la Tauromaquia que agrupa a todos los gremios que tienen que ver con los festejos taurinos para iniciar conversaciones con DGA para «buscar una solución». «En les Terres de l’Ebre y en Castellón, donde también hay mucha tradición taurina, aún no han comunicado la suspensión de los festejos de agosto. Creo que aquí se han precipitado. Cualquier día en el metro de Madrid o Barcelona se junta más gente que en las patronales de una localidad media de Teruel», afirma Colomer.



En la misma línea se expresa el ganadero de Vinaceite Jaime Serrano. «Entre agosto y septiembre se acumulan el 85% de las contrataciones. Algunos días tenía hasta dos sesiones cerradas», lamenta el vinazayos. En su caso organiza por todo Aragón espectáculos de «encierros de minibueyes» y paseos en burro, actividades para niños que también disfrutan los adultos.