El Sector Sanitario de Alcañiz cubre por segundo año consecutivo sus 8 plazas MIR

Ocho profesionales de la medicina han elegido el Bajo Aragón Histórico como lugar de formación. Lo harán en el sector sanitario de Alcañiz, que por segundo año consecutivo vuelve a cubrir todas sus plazas, después de varios años con escasez de médicos. La especialidad elegida es en todos los casos Medicina Familiar y Comunitaria, la única que oferta el centro bajoaragonés.

Las plazas se han agotado este mismo miércoles, 27 de mayo en el último día de adjudicaciones del proceso de este año. Aunque lo habitual es que las plazas queden para los últimos días, cuando Medicina Familiar y Comunitaria es la única opción disponible, este año la primera de ellas fue para el número de orden 454, el de Óscar García Macipe, un joven de Andorra que apuesta por la medicina rural y por quedarse en el pueblo y llevará a cabo sus estudios en el centro de salud de Híjar como centro de referencia.

Ha habido que esperar 21 días y más de 10.600 puestos para que el resto se completaran. Las siete plazas restantes se han cubierto durante los últimos tres días en la recta final del proceso, la última de ellas a las 10.13 de este miércoles, último día para la elección, siendo, además, la penúltima de toda la comunidad autónoma.

Además de los médicos en formación, el Hospital de Alcañiz sigue de cerca el proceso de adjudicación de plazas de dificil cobertura que hay previsto para este mes de junio. El centro bajoaragonés recibió hace unos días a los primeros 13 médicos provenientes del decreto y se espera que este segundo también tenga buena aceptación. Hay previsto un tercer llamamiento con plazas en el ámbito rural para después del verano.

Médicos nuevos y hospital nuevo

Su incorporación contribuirá a paliar el déficit de facultativos en los centros de salud y consultorios de todo el sector. Está previsto que el inicio de la residencia que se desarrollará durante los próximos cuatro años sea entre el 4 y el 5 de junio.

Los ocho nuevos profesionales llegarán en pleno proceso de mudanza y listos para estrenar las nuevas instalaciones, cuyas áreas de Urgencias, Hospitalización y quirófanos comenzarán a atender a partir de la próxima semana. Durante sus cuatro años de formación los residentes se formarán en el aula de docencia del Hospital, pero realizarán rotaciones en centros de salud y consultorios de toda la zona.

La unidad docente multiprofesional lleva varios años trabajando para darse a conocer a través de las redes sociales. La intención es hacer más atractiva la medicina en el ámbito rural. El año pasado lo hicieron con un vídeo en que se aseguraban que el mejor lugar para los MIR de Medicina de Familia es un hospital comarcal». «Serán los únicos residentes de todo el centro. Tenemos ocho plazas y todos los adjuntos y médicos se vuelcan con ellos (…) Terminan encantados de haber estado con nosotros tanto por los conocimientos que aprenden como por la experiencia de vida», defendían.

Todas las plazas agotadas en Aragón

En cuanto a los datos de la comunidad autónoma, Aragón ha terminado por cubrir este miércoles las 271 vacantes que se ofertaban en el proceso. La última de ellas, esta mañana en el Sector Sanitario de Calatayud. En caso de que en los próximos días ningún médico renuncie a su puesto, la buena respuesta se traduciría en que no será necesario que Aragón vaya a la segunda vuelta de adjudicaciones.