Las seis cabinas telefónicas de Alcañiz se retirarán en octubre y no se indultará la del Solar de Sindicatos

La retirada de las seis cabinas de Telefónica en Alcañiz se realizará en el mes de octubre. La empresa que va a acometer los trabajos ya ha confirmado esta fecha al Ayuntamiento, de quien partió la idea de la retirada. El alcalde, Miguel Ángel Estevan, ya ha confirmado que no se preservará la cabina del solar de sindicatos tal y como pidieron todos los grupos políticos a excepción del PP en el último pleno. «Se encuentra en mal estado y no tiene uso, no vamos a mantenerla», precisa el primer edil alcañizano.

Propuestas de los grupos

Desde PSOE, se explicó que la propuesta incluía adecentar y pintar la cabina de forma que quedara acorde con el mural del Solar de Sindicatos. Ignacio Urquizu, portavoz del PSOE, aseguró que antes del cambio de gobierno, los servicios jurídicos ya se habían puesto en contacto con Telefónica para pedir la cesión de dicha cabina para conservarla de forma testimonial como parte del patrimonio cultural dentro de la acción de mejora que se llevó a cabo en el lugar. Además, el exalcalde aprovechó la ocasión para pedir al equipo de gobierno que contara con la oposición. «Queremos participar y proponer ideas», alegó Urquizu.

El portavoz del PP, Eduardo Orrios, reconoció que ahora mismo y tal como están las cabinas son «un rincón de basura y un espacio muerto» y que el trabajo se centraría en poder adecentar el espacio. Finalmente, el equipo de gobierno accedió a que la propuesta fuera llevada a una comisión de Cultura o Participación para poder valorar su viabilidad.

No fueron PSOE y IU las únicas agrupaciones que pidieron mantener una de las cabinas telefónicas. El portavoz del PAR, Ramiro Domínguez, reseño el valor histórico de estos emplazamientos. «Dentro de muy poco se convertirán en un atractivo porque era nuestra forma de comunicarnos hace 40 años», expresó Domínguez.

El portavoz de Vox, Carlos Andreu, también aceptó la propuesta y recalcó la necesidad de mantener una cabina «pintada o sin pintar pero que esté adecentada» como símbolo del paso del tiempo. «La gente tiene que aprender a respetar el mobiliario urbano y este es un ejemplo más», añadió Andreu.

El portavoz de Teruel Existe, Joaquín Egea, por su parte, pidió «no preservar por preservar sino buscar una utilidad» y sugirió un cambio de ubicación y establecer la cabina dentro del propio solar para buscarle «una utilidad real» y así liberar espacio en la acera de la avenida de Aragón.