Seis familias reclaman una plaza para sus hijos en el centro ATADI de Alcañiz

Seis familias con hijos con discapacidad denuncian que llevan más de un año esperando a que se les asigne una plaza en el centro de día y el taller ocupacional de Atadi (Albada) en Alcañiz. Estas vacantes a día de hoy continúan sin concederse. Frente a esta situación, sus hijos, quienes requieren de unas atenciones específicas en su rutina, no han tenido otra alternativa que permanecer en sus residencias familiares, lo que según los padres afectados implica una «pérdida de las capacidades adquiridas hasta entonces».

Este año, según las familias, no se han concedido plazas en ningún centro de día o taller ocupacional en toda Aragón. La situación es cada día más desesperante para ellos. Denuncian que el Gobierno de Aragón demorará hasta julio la decisión sobre si se va a convocar alguna plaza para el curso que viene. «Nos dijeron que este año se quería aumentar la cuantía de cada plaza, y que hasta que esa situación no se resolviera no podían asignar las vacantes. Será el mes que viene cuando estudien la diferencia entre lo que pagaban, lo que tendrán que pagar y el dinero que tienen para decidir cuántas pueden asignar», explica Elena Soldevilla, portavoz de las seis familias afectadas.

Según Soldevilla, de poco sirve tomar una decisión para esa fecha, puesto que aunque ahora son seis las familias que esperan una plaza también habrá quien termine el curso en colegios como el Gloria Fuertes y esté interesado en entrar en un centro como el de Alcañiz. «Es una situación desastrosa. Si ahora dicen que se convocan seis plazas pero vienen tres del colegio de Andorra, ¿qué tienen que hacer, quedarse fuera y esperar hasta el año que viene para ver si hay dinero entonces?», lamenta.

En su día, en el momento de la inscripción en el centro Atadi de Alcañiz, las familias ya se encontraron con problemas como la falta de acreditación que impedía recibir a sus hijos. El centro la acabó consiguiendo de manera provisional, y en el caso de Elena, fue en septiembre cuando tuvo una entrevista con la psicóloga y la trabajadora social, lo que le hizo pensar que el proceso por fin avanzaba correctamente. No obstante, los meses continuaron pasando y la adjudicación no llegaba.

Entre tanto, su hija y los del resto de las familias han tenido que permanecer en casa. Esta situación supone una pérdida de capacidades que sus hijos han adquirido hasta entonces. «Necesitan la ayuda de profesionales. Hay muchas situaciones en las que las familias no sabemos cómo podemos ayudarles».

A este problema se suman otros como el posible cierre de la escuela de adultos del centro Atadi por «no contar con suficientes alumnos».

Los afectados planean organizar una recogida de firmas y movilizaciones. Desde el inicio de esta situación han contactado con DGA, con el IASS e incluso con el alcalde de Alcañiz, pero la única respuesta que han obtenido es que «esperaran y que la solución llegaría pronto». También enviaron una carta a la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, para la que todavía siguen esperando una respuesta.