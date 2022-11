Sergio Bernad vence en Tenerife y se corona subcampeón de España de las series nacionales de Spartan Race

Nuevo triunfo para el albalatino Sergio Bernad que sigue superando todas las expectativas compitiendo a buen nivel en carreras de obstáculos. El deportista, ya habitual en las exigentes pruebas del circuito español -e incluso internacional- de la Spartan Race, logró este fin de semana imponerse en su categoría (M-30) en la última prueba de las series nacionales en Tenerife. Además, esta victoria le permitió terminar la temporada como subcampeón de España en cómputo general. Antes de la cita isleña era sexto.

El propio protagonista define el fin de semana como “redondo” después de llegar con incertidumbre por culpa de las últimas lesiones. “He conseguido más de lo que creía porque ni ganando la carrera me aseguraba nada. La clasificación va por tiempo y conseguí sacarle una minutada al siguiente lo que me permitió terminar como subcampeón de las series nacionales”, explica Sergio Bernad.

Ahora, y después de también terminar octavo en el mundial de Grecia hace unas semanas, Bernad guardará un merecido descanso y en unos días se pondrá manos a la obra con la preparación de la próxima campaña. “Necesito descansar y desconectar, física y mentalmente. No me gano la vida con esto ni lo pretendo pero me exijo mucho para llegar al 100%. Mi intención es volver a competir en marzo y fijar un par de objetivos. Uno de ellos será el europeo a disputar en junio en Andorra La Vella”, terminó el albalatino.