Los servicios sociales del Bajo Aragón garantizan la igualdad de recursos y oportunidades de más de 28.000 vecinos

Los servicios sociales de la Comarca del Bajo Aragón garantizan la igualdad de oportunidades y de recursos de los más de 28.000 vecinos que viven repartidos en sus 20 municipios. Todos los habitantes, independientemente del tamaño de su localidad o de sus ingresos económicos, pueden recibir ayuda a domicilio si tienen dificultades para resolver sus necesidades cotidianas, acceder a un terapeuta ocupacional en caso de discapacidad o disponer de transporte social adaptado, entre otras prestaciones. Además, uno de los aspectos a los que más medios se destinan es a la lucha contra la violencia de género, por lo que todas las mujeres que lo necesiten pueden percibir asesoría social, psicológica y jurídica.

52 técnicos de Acción Social (35 auxiliares de ayuda a domicilio, 11 trabajadoras sociales, 3 educadores, 1 coordinador, 1 psicóloga y 1 terapeuta) más equipo administrativo del propio servicio trabajan para que los ciudadanos reciban atención todos los días del año. Cualquier persona que quiera solicitar uno de los servicios -ya sea una demanda de carácter personal, familiar o de un colectivo-, tan solo tiene que acudir a la sede habilitada en su municipio con cita previa (978 83 43 86). Las trabajadoras sociales evaluarán su caso y le propondrán las respuestas más idóneas adaptadas a sus necesidades. Una vez que se le derive al área que más convenga, se le informará de la documentación requerida para formalizar su solicitud de usuario.

52 Técnicos de Acción Social: 35 auxiliares de ayuda a domicilio, 11 trabajadoras sociales, 3 educadores, 1 coordinador, 1 psicóloga y 1 terapeuta.

«Cuando las trabajadoras sociales van a los municipios se anuncia y se pregona para que todo el mundo este enterado, pero si las personas que lo necesiten no lo supieran, estoy segura de que siempre hay un vecino o un familiar que no debe dudar en avisarles de que este tipo de recursos están disponibles», explica Eva Antolín, coordinadora del Área de Servicios Sociales. Además, la Comarca del Bajo Aragón dispone de tres puntos fijos de atención en Alcañiz (C/Mayor, 22), Alcorisa (Plaza de los Arcos, s/n) y Calanda (C/ San Jorge, 2).

Otra de las vías de entrada a los Servicios Sociales es a través de las asociaciones que operan en el territorio como ATADI, AFEDABA en Alcañiz o AFEDACC en Caspe. «El acceso a la ayuda no solo llega cuando una familia o una persona se dirige a nosotros. Existe una gran red de trabajo interdepartamental gracias a la cual las organizaciones redirigen a los usuarios para que puedan beneficiarse de nuestra labor», detalla Antolín.

Atención a personas en situación de dependencia

Una de las principales prestaciones de la Comarca del Bajo Aragón es la atención a personas en situación de dependencia, sobre todo, personas mayores que viven en municipios pequeños y que cuentan con menor acceso a recursos. Para ello, se prestan en el domicilio de los usuarios ayuda para las tareas del hogar. Además, también existe el Servicio de Apoyo al Cuidador -figura que casi siempre es un familiar- para liberarle por unas horas a la semana de la carga de cuidados que soporta.

En cuanto al transporte de las personas dependientes para acceder a servicios sociales y sanitarios, la institución comarcal dispone de un vehículo adaptado de 9 plazas. Asimismo, pueden usarlo las personas que padecen una discapacidad o aquellas con dificultades de movilidad -de forma continuada o temporal- que les impidan utilizar el transporte público colectivo. El número de usuarios que pueden beneficiarse de este transporte va a ampliarse, ya que la Comarca dispondrá en breve de un nuevo vehículo adaptado. «Hay muchas personas que tienen dificultades de desplazamiento y que necesitan ayuda para llegar a una cita médica porque no cuentan con transporte público y si contaran, tampoco podrían acceder a él», señala Antolín.

Otro de los servicios imprescindibles de la Comarca es la terapia ocupacional. Un profesional ayuda a los vecinos que sufren alguna discapacidad física a que alcancen el mayor grado de independencia posible en su vida diaria, contribuyendo a la recuperación de su enfermedad y/o facilitando su adaptación.

Intervención familiar

Los Servicios Sociales disponen de educadores y psicólogos especializados en solucionar los conflictos que ocurren en el seno familiar, con una atención integral y centrada en los niños, viendo y analizando cada caso concreto.

Por otro lado, también pueden intervenir para fomentar hábitos de conducta y habilidades básicas de relación y de resolución de necesidades. Por ejemplo, organización económica y familiar, planificación de la higiene familiar o formación en hábitos convivenciales de apoyo a la integración y socialización.

La Comarca es, además, quien gestiona las prestaciones económicas que concede el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y que tienen por objeto atender situaciones de necesidad que provoquen desarraigo en la unidad de convivencia, de manera especial cuando afecte a menores.

Lucha contra la violencia de género

El Centro Comarcal de Información y Servicios para la mujer -programa gestionado mediante convenio con el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM)- dispone de una trabajadora social, una psicóloga especializada y, cada quince días, asesoría jurídica. De esta forma, se ofrece una atención integral completamente gratuita a las víctimas con el enfoque más adecuado para cada caso. «Cada situación es única y a cada mujer se la atiende de forma personalizada, atendiendo a sus propias necesidades», subraya Antolín.

Además, existe una atención permanente de 24 horas para las mujeres víctimas de la violencia de género, así como un dispositivo de alarma. También se presta asesoría psicológica a hombres con problemas de control y violencia en el hogar; y se desarrollan actividades formativas y divulgativas para concienciar a toda la ciudanía sobre esta lacra social.

Tanto las trabajadoras sociales como el resto de empleados que dependen de la institución y que pueden estar en contacto con las víctimas reciben formación para garantizar el mejor trato. En la actualidad, debido a la cercanía del 25-N, van a asistir a tres cursos especializados de formación para detección, procedimientos y coordinación en relación a la violencia de género, financiadas con cargo al Pacto de Estado de 2023.

Por un lado, recibirán asesoramiento técnico de la metodología de trabajo de coordinación de las instituciones que intervienen en casos de violencia de género. Por otro, se les introducirá en la supervisión de la intervención de casos de violencia de género (fortalecer el trabajo en equipo, impulsar la unidad de criterio y las buenas prácticas, y facilitar herramientas que favorezcan la atención de las personas usuarias). Además, percibirán formación sobre prevención, sospecha y actuación en casos de abuso sexual infantil.

Teléfonos de atención para víctimas

061 Teléfono estatal de atención a víctimas de la violencia de género. No deja rastro en el móvil o en la factura y es gratuito.



900 504 405 Teléfono gratuito para emergencias de malos tratos del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) disponible las 24 horas del día.

978 871 217 Teléfono gratuito para víctimas de violencia de género en la Comarca del Bajo Aragón.

Programación del 25-N en el Bajo Aragón