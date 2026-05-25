La Sesé Bike Tour de Urrea de Gaén recauda 19.420 euros para ATADI en su octava edición

El asfalto bajoaragonés volvió a teñirse de solidaridad este domingo. La octava edición de la Sesé Bike Tour, la marcha ciclodeportiva organizada por la Fundación Sesé, ha celebrado su cita anual en Urrea de Gaén con respuesta ciudadana: más de 500 ciclistas y 150 voluntarios se dieron cita en una jornada que va mucho más allá del deporte. La recaudación de esta edición, 19.420 euros, se destinará íntegramente al proyecto de ATADI para la integración laboral de personas con discapacidad a través de la gestión sostenible de residuos verdes urbanos y forestales. En concreto, los fondos se emplearán para la adquisición de una biotrituradora profesional que permitirá transformar restos de poda en abono orgánico de calidad, creando al mismo tiempo un entorno formativo y de empleo real para personas con discapacidad.

Con esta nueva recaudación, la Sesé Bike Tour supera los 160.000 euros acumulados a lo largo de sus ocho ediciones, consolidándose como uno de los eventos ciclodeportivos con mayor impacto social de la comunidad autónoma. En sus siete ediciones previas, el evento ya había logrado reunir a más de 4.300 participantes y recaudar 143.350 euros para distintas causas solidarias.

La inauguración de la jornada contó con la presencia de destacadas autoridades institucionales, reflejo del respaldo que la Sesé Bike Tour ha ganado en el territorio a lo largo de sus ocho ediciones. Estuvieron en el acto Ana Sesé, presidenta de Fundación Sesé; Enrique Gómez, subdelegado del Gobierno en Teruel; Rafael Guia, diputado en las Cortes de Aragón y alcalde de Andorra; Carlos Ros, alcalde de Ariño; Alfonso Pérez, presidente de la Comarca Bajo Martín y alcalde de Samper; Celia Trullen, alcaldesa de Albalate del Arzobispo; y Joaquín Noé, diputado provincial. Su presencia subraya el carácter integrador de un evento que, edición tras edición, se consolida como referente solidario y deportivo de Aragón.

El nivel deportivo de la jornada estuvo a la altura de su espíritu solidario. Pedalearon figuras de siempre como Pruden Induráin, Celestino Prieto y Carlos Hernández y del ciclismo actual como Jaime Castrillo, campeón de España en contrarreloj sub-23.

La inclusión fue protagonista también sobre el asfalto. Eugenio Rodríguez, referente del ciclismo adaptado, completó el recorrido con su handbike en una imagen que se ha convertido en uno de los momentos más emocionantes de la jornada. También asistieron Andrés Pérez, de Special Olympics, y Lorena del Castillo, en representación del ciclismo femenino aragonés. Desde fuera del mundo de la bici, el exportero del Real Zaragoza César Laínez y el subcampeón de España de duatlón Álvaro López también se sumaron a los pedales de la solidaridad.

Un proyecto que convierte residuos en oportunidades

La beneficiaria de esta edición, ATADI (Asociación Tutelar Aragonesa de Discapacidad Intelectual), recibirá los fondos para impulsar una unidad de compostaje que transforma residuos vegetales en abono orgánico. El proceso no es solo medioambientalmente sostenible: es también un espacio donde personas con discapacidad adquieren formación técnica en jardinería y gestión de residuos, abriendo puertas a un sector en crecimiento.

La biotrituradora profesional que se adquirirá con la recaudación reducirá los tiempos de compostaje, adaptará los puestos de trabajo a distintas capacidades físicas y permitirá ofrecer un servicio de gestión de residuos a terceros, generando ingresos sostenibles para el propio proyecto. Una inversión que transforma un coste en una oportunidad social y ambiental.

Un evento posible gracias a voluntarios y patrocinadores

Detrás de cada kilómetro recorrido y de cada euro recaudado hay dos pilares que hacen posible que la Sesé Bike Tour exista: el compromiso de sus patrocinadores y la implicación humana de sus voluntarios. La octava edición no habría sido posible sin ninguno de los dos.

Los 150 voluntarios que se han sumado a la organización de esta edición han vuelto a estar presentes en cada cruce, en cada avituallamiento y en cada momento crítico del recorrido, garantizando que los más de 500 ciclistas pudieran rodar con total seguridad y normalidad. Entre ellos, destacan los voluntarios de Urrea de Gaén y las poblaciones aledañas, cuya implicación, un año más, ha ido más allá de la jornada en sí, demostrando que la Sesé Bike Tour también es suya. Igualmente, relevante ha sido la aportación de losvoluntarios de Plena Inclusión, que han aportado su espíritu solidario a una jornada que reivindica la inclusión como valor central.

A su lado, las empresas y entidades patrocinadoras han hecho posible, un año más, que este proyecto siga adelante, demostrando que la responsabilidad social no es un eslogan, sino una forma concreta de actuar. La Fundación Sesé agradece expresamente la colaboración de: Apadrina un Olivo, Aragón Wagen S.L.U, Asur Crédito (Howden Artai), Bikone & Fersa, ENEL, Fidenzis, Firex, Firmeza, GI Group, Greenchem Solutions, IVECO, Lecitrailer, ACLR, Mercer, Michelin, Petrem, Hiberus, Marsh, San Miguel, Schmitz Cargobull, Serecom, Serma, Villarubi y Willis.