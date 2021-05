Siete bandas actuarán en Alcañiz en Pui Pinos en el Festival Aragón Sonoro

Regresa la música a la capital bajoaragonesa y lo hace con Aragón Sonoro, un festival que cumple su tercera edición en la ciudad y que este año se celebrará íntegramente en el auditorio Pui Pinos. Esta es una de las novedades a las que obliga la situación sanitaria ya que el primer año las actuaciones se repartieron en varios escenarios.

Se celebrará el 29, 30 y 31 de julio y las primeras entradas se pueden adquirir desde este martes a mediodía a través únicamente de internet en la página web del Ayuntamiento de Alcañiz y toda la información estará disponible en el Instagram de El Veintiuno.

El cartel está encabezado por La Guardia, seguido de Alice Wonder, Nil Moliner y las agrupaciones aragonesas Lady Banana, In materia, The Blue Cabin y Pared con Pared. No obstante, será el 7 de junio cuando se desvele en qué días se reparten las actuaciones pero habrá dos cada día y tres en el caso del sábado.

Venta de entradas y abonos

Desde este martes 25 de mayo se podrán comprar los primeros cien abonos para las siete actuaciones a 20 euros. Los siguientes cien costarán 22,50 y los siguientes, 25. En quince días, una vez se den a conocer los horarios, se pondrán a la venta entradas de día al precio de 10 euros. «El festival llega a toda España y también les damos visibilidad a los grupos aragoneses», dijo Luis Costa en referencia a la combinación de agrupaciones aragonesas y de fuera. Es el gerente de El Veintiuno, mítica sala de conciertos de Huesca y promotora de eventos. «Como sala llevamos cerrados más de un año y poder organizar un festival así es un impulso económico pero también vital porque nos apasiona», dijo en la presentación de los actos este lunes.

Retomar la actividad cultural es un revulsivo para mucha gente que depende de estas actuaciones, desde los propios artistas a los técnicos de luces, sonido, montajes, conductores y un largo etcétera de gremios pasando por otros sectores de la localidad como puede ser la hostelería que se ve beneficiada. «También es un apoyo a la escena musical aragonesa para que estos grupos de la tierra tengan movimiento», añadió Costa quien destacó el diseño del cartel. «Es obra de Sergio Gabás, un excelente diseñador que lleva mucho tiempo también perjudicado por la pandemia, todo se trata de hacer con el máximo mimo», apuntó.

Los lazos con Alcañiz siguen fuertes y van más allá ya que tras las actuaciones de Guitarricadelafuente y Mikel Erentxun el año pasado, están los oscenses. «Nosotros les decimos presupuesto e idea y nos consiguen un cartel de esta índole y eso hace que puedas confiar y tengas muchas más ganas de seguir programando actos», dijo la concejala de festejos, Irene Quintana. De hecho, traer a Lady Banana «fue interés personal».

La presencia femenina no es casualidad ya que en esto se ha hecho especial hincapié. «Hay mujeres que están pegando muy fuerte en la escena musical y queríamos que estuvieran muy presentes», añadió Quintana. Lady Banana ya lleva unos años girando con su rock y ya estuvieron en Alcañiz. En cuanto a Alice Wonder, se trata de «una de las grandes voces más importantes en este país en los próximos años y a la que teníamos que traer ya antes de que ya sea más complicado», apuntó Costa.

En 2020 hubo festival virtual con un concurso de bandas en el que The blue cabin -con presencia femenina también- y Pared con pared dejaron buena impresión y estarán en Pui Pinos. Se suma In materia, uno de los ganadores en los Premios de la Música Aragonesa en 2019, una cita este año acogerá el 20 de junio Alcañiz.