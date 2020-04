Siete fallecidos por coronavirus en la residencia de Valderrobres

Continúa la alarma en la residencia de mayores de Valderrobres. Desde que se detectase el brote de coronavirus, el centro suma siete fallecidos en los últimos días. Dos ancianos han fallecido en la residencias para positivos y sospechosos de Covid-19 habilitadas por el Gobierno de Aragón, donde habían sido trasladados junto a otro residente más. En las últimas 48 horas la situación se ha estabilizado y no se han producido fallecidos.

En este punto, y dada la postura de DGA, que aseguró que no daba validez a los PCR realizados por el Ayuntamiento, Carlos Boné, alcalde de Valderrobres, se mostraba sorprendido: «No voy a perder ni un minuto más en discutir con DGA sobre estadísticas. A mí me eligieron para trabajar por mi pueblo y eso es lo que voy a hacer», explicó el alcalde de Valderrobres, Carlos Boné quien se mostró especialmente indignado por el trato de “desdén” que han recibido en los últimos días.

De los 46 casos positivos -26 residentes y 20 trabajadores- que arrojaron los PCR que adquirió el Ayuntamiento de Valderrobres, DGA llevó a cabo 43 pruebas, excluyendo a los 3 ancianos que inmediatamente después de conocer este resultado se evacuaron a las residencias de Alfambra y Casetas. De esos 43 casos que dieron positivo en el primer análisis, en esta ocasión 14 dieron negativo, de los cuales 9 son residentes y 5 trabajadores. Otro hecho que desconcertó en Valderrobres fue que 2 de los 5 trabajadores que en esta segunda prueba dieron negativo están desarrollando síntomas. Uno de ellos tiene fiebre y el otro gastroenteritis. Además en 2 casos de ancianos el resultado fue inconcluyente, por lo que este domingo se les tuvo que volver a repetir la prueba.

Por todo ello desde la residencia dejaron claro que a ninguno de los trabajadores que dieron positivo en la primera prueba llevada a cabo por el Ayuntamiento se les dejará volver a trabajar hasta que no hayan pasado la cuarentena. Boné defendió la validez de sus test PCR que fueron comprados a través de una mutua médica a un laboratorio de Barcelona y que están certificados por el organismo competente, en este caso el servicio de salud de la Generalitat de Catalunya.

«Creo que es la decisión más importante que he tomado en mi vida y creo que me he hecho lo que había que hacer para salvar vidas», añadió Boné. Algunos de los familiares de los residentes afectados por esta pandemia respaldan haber ganado tiempo y haber llevado a cabo los test lo antes posible. «No creo que todo se haya hecho mal, pero si pienso que si se les hubiesen hecho los test antes se hubiesen podido aislar los positivos y evitar contagios, seguro», explicó una de las familiares de una residente de 81 años afectada por coronavirus.

El PP respalda a Boné en la comisión de sanidad

El Partido Popular de Aragón ha respaldado la labor llevada a cabo por varios alcaldes de Aragón para conseguir test, al igual que lo hiciese Valderrobres. La portavoz popular de sanidad, Ana Marín, respaldó la labor de los alcaldes al respecto. «Pensamos que si alguien está a la altura de las circunstancias en esta crisis han sido nuestros alcaldes, nuestros concejales y la sociedad, que se han tenido que enfrentar sin medios, sin conocimiento y sin saber a qué se enfrentaban a un virus desde la soledad», explicó Marín quien lo ejemplificó con la localidad de Valderrobres.

La portavoz exigió a la consejera Ventura que «pidiese disculpas» al alcalde Boné. «Después sus declaraciones, espero, que llame a su alcalde y le pida disculpas. Ustedes no han hecho pruebas diagnósticas. Y cuando otras administraciones las hacen, para usted no tienen valor sanitario», añadió Marín.