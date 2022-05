Sin rastro en Fayón de los 15 brigadistas internacionales que lucharon en la Batalla de Teruel

Los trabajos del Gobierno de Aragón para encontrar en Fayón la fosa donde se encuentran enterrados 15 soldados polacos pertenecientes a las Brigadas Internacionales no han dado ningún resultado. No obstante, el compromiso de la Dirección General de Patrimonio Cultural para este año es continuar con la prospección abarcando mayor superficie de terreno con el objetivo de comprobar si finalmente hay restos asociados a la Guerra Civil. La prospección superficial y con detector de metales no permitió identificar ninguna evidencia. Se realizó una excavación con medios mecánicos de una superficie amplia del terreno en el cual se suponía que se encontraba la fosa para descartar una deficiente localización sin que apareciera ninguna evidencia ni de restos humanos ni de materiales arqueológicos asociados.

La mayor partida estatal para proyectos o actuaciones de memoria democrática en Aragón se destinó en 2021 al proyecto de investigación sobre una fosa común localizada en Fayón con una subvención de 18.000 euros de los casi 200.000 euros totales que se invirtieron este año en la comunidad para cumplir con la Ley de Memoria Democrática.

La iniciativa tiene como eje el estudio la fosa donde se encuentran enterrados 15 soldados pertenecientes a las Brigadas Internacionales de origen y nacionalidad diversa que se acometió hace unos meses. Estas labores fueron impulsadas directamente por la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón y no por asociaciones memorialistas junto a las familias como en la mayoría de ocasiones.

Según testimonios de testigos directos todo parece indicar que en dicha fosa podrían encontrarse los restos de al menos 15 combatientes de la Guerra Civil integrantes de las Brigadas Internacionales. Los soldados que fueron enterrados en la fosa habrían participado en la Batalla de Teruel. Formaron las Brigadas Internacionales cerca de 35.000 voluntarios procedentes de más de 50 países que participaron en la Guerra Civil Española formando parte del ejército de la Segunda República. Cerca de 10.000 se dejaron la vida en la contienda.

Los trabajos se desarrollaron de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en Aragón. Para facilitar el trabajo de campo para la exhumación se llevará a cabo un estudio previo del área que incluirá un trabajo bibliográfico y documental relacionado con la zona.