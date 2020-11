Sin respuesta a los clubes que piden parar la competición

La Federación Aragonesa de Fútbol continúa dando largas a la paralización de la temporada en la 3ª división de fútbol sala tras el comunicado que nueve equipos que conforman los dos grupos de esta competición, entre ellos el Caspe F.S., el Alcorisa F.S. y el Zafán F.S., remitieron la pasada semana al ente federativo y que de momento han recibido la callada por respuesta.

En principio lo único que está claro es que el Juez de Competición y Disciplina Deportiva está estudiando los motivos por los que no se disputaron cinco de los diez partidos correspondientes a la segunda jornada de los grupos 1 y 2 de la 3ª división de fútbol sala. Muchos de los enfrentamientos no se disputaron ya que los equipos alegaron no haber pasado los test de antígenos. En concreto, el miembro de la territorial, ha solicitado al Zafán F.S, al Alcorisa F.S., al Wiky Gelsa F.S. y al Villa de Mallén que aleguen por escrito las razones por las que no se realizaron los test covid exigidos después de que no se disputaran los partidos contra Nuestra Señora del Portal, Intersala Alcañiz, Colo Colo y Deporte Pedrola, respectivamente. También queda pendiente saber si se sancionará a los equipos que no compitieron y qué tipo de sanción tendrán. El representante del Alcorisa F.S., Daniel Llaves, espera que tan solo se les de el partido por perdido y que no haya sanción económica.

Ante esta situación dos de los clubes del territorio Alcorisa y Zafán han decidido, en el primero de los casos, continuar en la competición y en el segundo de los casos, pensarse si seguir o no en la competición porque, dicen, «existen muchas dudas». Con todo, los nueve equipos que firmaron el comunicado solicitando el aplazamiento de la competición, han pedido una reunión con los responsables federativos para intentar llegar a un acuerdo.

Mientras la competición continúa adelante y este fin de semana se jugará la tercera jornada de liga. En este caso el Intersala Alcañiz viajará hasta el terreno de juego de Nuestra Señora del Portal Coras F.S.; el Alcorisa F.S. recibirá al Colo Colo; el Zafán debería recibir al conjunto de la Mancomunidad Altiplano, pero según ha dado a conocer un miembro del conjunto poblano, con toda seguridad no se jugará al haber dado positivo uno de los componentes del equipo rival. Por último el Intersala Zaragoza tendrá como rival al Caspe F.S.

Todos los partidos programados se disputarán con las medidas sanitarias recomendadas como haberse hecho cada jugador los test de antígenos (se deben realizar solo cada quince días) y presentar los resultados a los colegiados del encuentro, tener que entrar al pabellón con la mascarilla puesta, hacer uso de una botella de agua personalizada y no usar los vestuarios.

En cuanto a la presencia de público en las gradas para este nueva jornada continúa la prohibición de espectadores tal y como ya quedó establecida esta norma el pasado fin de semana.