Sin unanimidad plenaria en el Bajo Aragón por el transporte sanitario

El pleno de la Comarca del Bajo Aragón acabó sin consenso y sí con reproches entre los grupos políticos a la hora de abordar el asunto del mantenimiento del servicio de ambulancias. Llegados al punto quinto de la sesión ordinaria de la noche del jueves, desde el PP se presentó una moción para pedir al Gobierno de Aragón que no suprima ambulancias en su avance imparable en «el desmantelamiento de la Sanidad pública». Esta moción fue apoyada por PP, Ganar, Ciudadanos y PAR pero no por el PSOE cuyos 15 votos no impidieron que saliera adelante. Los socialistas argumentaron que no iban a «comulgar con un texto plagado de mentiras en el que se acusa al gobierno de acabar con la Sanidad».

Desde el grupo popular recriminaron al PSOE haber querido llevar el tema como declaración institucional. «Hay que presentar enmiendas y votar y posicionarse y no hacer una declaración institucional para quedar bien en la foto», dijo el portavoz del PP, José Miguel Celma. Tras la votación, desde el grupo socialista presentaron su texto pero la urgencia para incluirlo en el pleno, aunque en un primer momento pareció que sí, no salió adelante al no contar con la mayoría absoluta necesaria.

Desde el grupo socialista se acusó a los populares -tal y como recordaron en un comunicado de prensa posterior- de pensar más en el enfrentamiento que en el bienestar de la ciudadanía al «preferir forzar un debate en lugar de favorecer la declaración institucional». En el texto del PSOE instaban al «Gobierno aragonés a que el nuevo pliego del servicio de transporte debía mejorar la situación actual». Se trata, según el presidente, Luis Peralta, «de un texto en el que nosotros también le pedimos un cambio».

Todos los grupos lamentaron la falta de unanimidad en un asunto «tan importante» y que, como indicó el portavoz de Ganar, Aitor Clemente, «la ciudadanía sí que está unida».