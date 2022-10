Los sindicatos reivindican la internalización del servicio de transporte sanitario «de manera urgente»

La adjudicación del nuevo contrato de transporte sanitario urgente en Aragón sigue creando incertidumbre. Así lo denuncian desde los sindicatos, que alertan del amplio historial de conflictos que posee la empresa que ha quedado propuesta. Consideran que la única solución para acabar «con el cuento de nunca acabar» es abordar de manera urgente la internalización del servicio por parte del Gobierno de Aragón.

Recuerdan que el pasado día 19 la mesa de contratación dio a conocer la retirada de la empresa adjudicataria, Consorci del Transport Sanitari Regio Girona. Se anunció la propuesta de adjudicación a Ambulancias Tenorio e Hijas, la segunda.

«Se presentaron dos empresas que ya de por sí les precede la fama y noticias que no son muy buenas. Una no pudo presentar los avales y la siguiente solo hay que buscar para encontrar informaciones sobre impagos, incumplimiento de pliegos, vehículos en mal estado… Los trabajadores tenemos el miedo en el cuerpo sobre lo que vaya a venir, es todo una incertidumbre», dice el presidente del Comité de Empresa UTE Transporte Sanitario de Alcañiz, David Alejos.

Desde el conjunto de sindicatos del sector alertan de una situación que “solo puede desembocar en una merma de las condiciones laborales de los técnicos en emergencias sanitarias, además de afectar a la asistencia”. Apuntan que, «no es el mejor contrato de la historia como lo definió la consejera de Sanidad».

«Yo confío plenamente en todos los profesionales, tenemos la formación y hacemos las cosas lo mejor que podemos, pero si no tenemos medios hay cosas que no podemos hacer. Creemos que en esta semana se puede resolver todo, pero dice mucho que a un pliego se presenten solo dos empresas que tienen mala fama, y es que es deficitario que no cuenta con dinero suficiente ni cumple con las características», añade.

Recuerdan que el colectivo tiene salarios congelados desde 2018. No descartan la posibilidad de retomar una huelga que ya duró diez meses y tomar otras medidas con el fin de que se aborde de manera urgente la internalización.