Sindicatos y fuerzas políticas alertan del deterioro laboral y social en Andorra y el territorio bajoaragonés

El Día Internacional de los Trabajadores ha vuelto a poner el foco en la complicada situación laboral y social del Bajo Aragón Histórico, especialmente en Andorra y su entorno, donde sindicatos y representantes políticos han coincidido en denunciar la falta de empleo, el avance de la despoblación y las incertidumbres sobre la transición energética.

Aunque la participación en la concentración ha sido menor que en años anteriores —alrededor de 200 personas frente a las 300 habituales—, las reivindicaciones han sido claras y contundentes. « Nos hubiera gustado que hubiera habido más gente, pero se ha hecho un llamamiento para que el año que viene participe más población», ha señalado Ana María Sánchez, secretaria comarcal de UGT.

UGT ha centrado su mensaje en el lema de este año: «reclamar derechos y no trincheras: salarios, vivienda y democracia». Desde el sindicato insisten en que la movilización sigue siendo necesaria para visibilizar problemas estructurales.

« El futuro es cosa de todos y no nos va a quedar otra que movilizarnos y salir a la calle», ha advertido Sánchez, quien ha subrayado que la situación de la comarca es preocupante, con tasas de paro que rondan el 13-14%.

Incertidumbre en la transición justa

Uno de los principales puntos de conflicto sigue siendo el desarrollo del llamado Nudo Mudéjar y la transición energética tras el cierre de la centra térmica de Andorra. Desde UGT denuncian la reducción de expectativas: «En un principio eran 1.800 megavatios, después 800 y ahora se ha quedado en 406, y no tenemos respuesta».

La falta de proyectos concretos y empleo ha generado inquietud en la comarca: «Los empleos que se iban a crear no los estamos viendo», ha lamentado Sánchez, quien se pregunta «qué va a pasar con la comarca y con los trabajadores que se fueron y no han regresado».

Desde Comisiones Obreras, su secretario general en Andorra, Pedro Romero, ha incidido en la gravedad de la situación: «Estamos muy por encima del resto en desempleo. Aquí se cierran empresas, no viene nada y no hay recursos».

Romero ha sido especialmente crítico con la falta de avances tras el cierre de la central: «Pedimos datos al Gobierno de Aragón y no supieron darnos ni cifras ni proyectos. No sabemos nada, cero». Además, ha advertido de las consecuencias si no se actúa con rapidez: «Si no actuamos ya, nuestra zona se muere».

El sindicato también ha puesto el foco en la seguridad laboral: «No puede haber ni una muerte más en el trabajo», exigiendo mayor implicación empresarial en prevención de riesgos.

Vivienda y despoblación: un problema estructural

Tanto UGT como CCOO han coincidido en señalar la vivienda como uno de los grandes obstáculos para fijar población. «Si no hay vivienda, no hay proyecto de vida», ha afirmado Romero. Desde UGT han añadido que la falta de empleo y vivienda está impidiendo el retorno de población: «Los jóvenes no tienen medios ni trabajo para crear su vida aquí».

Críticas políticas y llamada a la acción

Por su parte, el alcalde de Andorra y secretario general del PSOE en Teruel, Rafa Guía, ha advertido de que la provincia va a contracorriente del resto del país: «Mientras en España se baten récords de empleo, en Teruel vamos a la baja». En este sentido, ha responsabilizado al Gobierno de Aragón: «Esto es fruto del desgobierno de Jorge Azcón».

Guía también ha reclamado mayor implicación institucional y empresarial en la reindustrialización: «Endesa tiene un compromiso histórico con el territorio y no puede hacer dejación de funciones».

También Teruel Existe ha calificado la situación como un ejemplo del «aparente fracaso de la transición justa». Su portavoz, Tomás Guitarte, ha señalado que no se ha planificado adecuadamente: «No se ha previsto la llegada de empleo antes de eliminar el existente».

Además, ha puesto sobre la mesa una paradoja del medio rural: «En nuestros pueblos sí hay trabajo, lo que faltan son trabajadores», alertando de la necesidad de políticas que faciliten el relevo generacional.

Un mensaje común: movilización y futuro

A pesar de las diferencias, sindicatos y formaciones coinciden en un mensaje común que pone de manifiesto la necesidad de movilización y acción inmediata. «Defender nuestros derechos hoy es asegurar el futuro de mañana», ha resumido Ana María Sánchez, en una jornada que ha vuelto a evidenciar que el futuro laboral del Bajo Aragón sigue siendo una de las principales preocupaciones del territorio.