Los socialistas critican que el FITE centre los fondos en la capital turolense

El PSOE Teruel cree que con el reparto del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) 2023 el consejero Blasco y el PP marcan sus prioridades, que pasan por «dar más a la capital, menos para el conjunto de la provincia y rechazar el proyecto del Museo de la Guerra Civil». Los socialistas señalan que el fondo «pierde su carácter vertebrador» al disminuir la cantidad destinada a los municipios y multiplicar por tres los proyectos en la capital y, además de no contemplar partida para continuar las obras del Museo de la Guerra Civil, olvida otro proyecto estratégico ya en marcha como son las partidas destinadas a la configuración de un hub en torno al cine y al audiovisual.

«Nos preocupa esta primera foto que detalla las prioridades del señor Blasco y el PP», ha apuntado la secretaria general de los socialistas turolenses, Mayte Pérez, señalando que, aunque siguen con los proyectos emblemáticos «que le han dado marca a esta provincia», faltan nuevas líneas que se han ido incorporando en los últimos ejercicios «reforzando y ampliando estos vectores o tractores, que tanto le gusta decir al consejero».

Precisamente, defienden desde el PSOE Teruel, ya que muchos de los proyectos emblemáticos y estratégicos del FITE se concentran en un par de comarcas, las líneas de ayudas a los municipios «compensaban esa concentración». «Y han disminuido más de 6 millones de euros a los municipios de la provincia de Teruel y sin embargo se ha triplicado la aportación a la capital», ha explicado Mayte Pérez apuntando que, de esta forma, el fondo ahonda en una desvertebración «que debería corregir».

En este sentido, los socialistas han señalado la eliminación de dos millones de euros dirigidos a los pueblos mineros, un millón de euros para habilitar centros de día o residencias y otros tres millones de euros en infraestructuras municipales, mientras que el Ayuntamiento turolense recibe tres millones de euros de manera nominativa «para gastos que debería asumir por sí solo», como son la piscina climatizada o la reforma del Palacio de Exposiciones.

La secretaria general del PSOE Teruel también ha lamentado que en el reparto no aparezcan otros proyectos estratégicos como el Centro de Aprendizajes e Investigación del antiguo Colegio Anejas, en el Campus de Teruel, y ha advertido sobre la falta de partida para una posible ampliación universitaria ante la promesa de una nueva facultad de Medicina. «La que vendieron a bombo y platillo durante la campaña electoral y de la que no han vuelto a hablar», ha dicho apuntando también que los presupuestos del Gobierno de Aragón no contemplan tampoco la también prometida duplicación del FITE.

También ha señalado la desaparición de una línea de ayudas a las grandes empresas, «que no pueden concurrir a convocatorias normales y han contribuido a la transformación económica de esta provincia».

Pérez ha reivindicado los «avances cualitativos» que se han producido en los últimos años y ha destacado la incorporación de los agentes sociales y el deseo de que hayan sido escuchados a la hora de establecer las prioridades de este año. «Si no es así, recomendaría al consejero que lo hiciera», ha dicho.

También ha recordado que otro de los grandes avances en la tramitación del último convenio fue la posibilidad de que el Gobierno de Aragón eligiera en solitario los destinos del fondo, pero ha pedido que, «por cortesía», «debe conocerlo ya» el ministerio.