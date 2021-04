«Sólo se alcanzará la justicia plena cuando se ofrezcan respuestas y se depuren responsabilidades»

El ‘Siempre Iranzo’, el lema con el que desde hace más de tres años los Amigos de Iranzo junto a las familias, sus allegados y todo un territorio reclaman respuestas y denuncian las negligencias y la inacción policial de aquellos fatídicos nueve días; ha vuelto a estar presente este lunes en Teruel. Una representación de los Amigos ha desplegado su pancarta en la plaza San Juan, sede de la Audiencia de Teruel para apoyar a las tres familias y pedir justicia. Entienden que con el inicio del juicio “se comienza a hacer justicia pero solo se alcanzará la justicia plena cuando se ofrezcan respuestas y se diriman las responsabilidades” de todo lo que pasó hasta que Norbert Feher asesinó a José Luis Iranzo, Víctor Romero y Víctor Caballero.

“Ahora con su agresión a los funcionarios de la cárcel de Palencia hemos vuelto a ver lo peligroso que es y que no duda en atacar. No tenemos que olvidar que después de la doble tentativa de homicidio del masico de Albalate estuvo suelto robando por la zona y no se consideró que existía riesgo como para que se desplegara un dispositivo igual que el que se activó después de los tres asesinatos. Los hechos de Albalate y Andorra son iguales, los Manolos por un centímetro se salvaron, pero en cambio la respuesta de la Guardia Civil fue distinta, ¿por qué? Es lo que nos tienen que explicar”, afirma Luisma Alquézar, portavoz de los Amigos de Iranzo.