Una sonora tractorada recorre Zaragoza para exigir «una PAC de futuro»

A las 8.30 de la mañana de este jueves, los primeros tractores comenzaban a tomar posiciones en el parquin de Valdespartera de Zaragoza mientras esperaban la llegada de las otras cinco columnas que formarían parte de la movilización convocada en Zaragoza. Había expectación, porque cuando todo estaba preparado hace apenas dos días el Gobierno anunciaba el confinamiento de las comarcas de Campo de Cariñena, Ribera Alta del Ebro, Valdejalón y la ciudad de Calatayud, que se sumaban a los cierres perimetrales de Tarazona y la comarca de las Cinco Villas, todas ellas con gran peso agrícola. Incluso UPA, uno de los convocantes decidía «aplazar» su participación en la protesta que, sin embargo, decidió mantener UAGA.

Los confinamientos no impedieron, sin embargo, que unos 400 vehículos agrícolas (según los organizadores) rodaran durante toda la mañana por el centro de la capital aragonesa para exigir «una PAC diferente, que cambie de forma radical y deje de mirar pasado para asegurar el futuro de la agricultura». Lo reivindicó el secretario general de UAGA, José María Alcubierre, momentos antes de que la sonora tractorada enfilara hacia la plaza de España ocupando uno de los carriles del céntrico Paseo de la Independencia. Precisamente en ese punto, la organización agraria instaló un pequeño corral ocupado por varios ejemplares de ovino y caprino con el que los ganaderos insistieron en la necesidad de que la nueva Política Agraria Común no se olvide de la importancia no solo económica sino social y medioambiental de la ganadería extensiva.

«Tras las manifestaciones históricas celebradas en Teruel y en Huesca el pasado mes de abril teníamos que llegar a Zaragoza, aun con todos los peros por lo confinamientos, pero de una manera segura y responsable», señaló el líder de UAGA, que reclamó «valentía» al ministro de Agricultura para que «las ayudas no miren hacia 20 años atrás, para que el agricultor genuino sea el profesional que se sube al tractor y cría a sus animales y que cobre lo mismo el olivar de Jaén que el del Bajo Aragón, el secano de Castilla que el de Huesca o la fruta de Extremadura y de la Calatayud».

Y para que Luis Planas reciba el eco de la «voz de la coherencia desde Aragón», Alcubierre entregó un documento con las reivindicaciones de su organización al subdelegado del Gobierno en Zaragoza.

Aunque fueron muchos los agricultores de las zonas confinadas que no pudieron llegar hasta Zaragoza para apoyar las reivindicadores de UAGA, los hubo que no quisieron dejar de salir a la calle. Lo hicieron en la comarca de Cinco Villas, donde unos 100 tractores se concentraron en la Cooperativa Virgen de la Oliva de Ejea de los Caballeros para recorrer desde allí la calle Joaquín Costa, la vía perimetral hasta la carretera de Erla y el paseo del Muro hasta la Iglesia de San Salvador. También hubo movilización en Cariñena (la comarca está confinada), en la que unos 80 vehículos agrarios rodaron desde la avenida de Goya hasta la avenida del Ejército de la localidad.