Subcontratas y CCOO instan a la unidad ante posibles próximas protestas

La plataforma de las Subcontratas y la ejecutiva de la Unión Comarcal de Andorra, Utrillas, Cuencas Mineras y Bajo Aragón Histórico de CCOO, se sentaron el miércoles para transmitir en un comunicado su situación y sus reivindicaciones. Se reunieron un día antes de que lo hicieran el ayuntamiento de Andorra con Endesa en Madrid.

Con la visita de la ministra en funciones Teresa Ribera el lunes a Zaragoza, recordaron que siguen exigiendo que en las próximas negociaciones para la firma de los convenios de transición justa, se pongan en marcha bolsas de trabajo. Un sistema en el que «todos y todas las trabajadoras del sector, sobre todo los de más edad que sufren el mayor riesgo de exclusión y que no han sido tenidas en cuenta en anteriores negociaciones, tengan prioridad para trabajar en las empresas que se instalen en nuestro territorio».

Exigen que se impongan clausulas sociales a estas nuevas empresas «que se han prometido desde los diferentes gobiernos, para que cumplan con sus promesa de actividad y contratación, y que la subvenciones de proyectos empresariales no sea otro saqueo del dinero público». Por último, recuerdan al Ministerio que «tiene la obligación de defender el interés público general y el deber de planificar la industria de forma democrática en defensa de sus trabajadores».

Terminan el comunicado haciendo un «llamamiento a la unidad de acción» a cualquier otro sindicato o colectivo que «quiera unirse a nuestra lucha y a las próximas acciones de protesta».

Comunicado íntegro:

«Este miércoles dieciséis de octubre a tenido lugar un encuentro entre los representantes de la “Plataforma de trabajadores de las Subcontratas de la Central de Andorra” y la ejecutiva de la “Unión Comarcal de Andorra, Utrillas, Cuencas Mineras y Bajo Aragón Histórico de Comisiones Obreras” en la sede comarcal del sindicato CCOO.

En esta asamblea se ha podido constatar el hartazgo y el rechazo que hay por parte de las y los trabajadores de las empresas auxiliares que prestan servicios a Enel-Endesa tanto con la multinacional, por su falta de compromiso ético y moral con el territorio, como con la utilización política y mediática de la Plataforma. Las trabajadoras no somos una atracción turística, ni un arma arrojadiza en tiempo de campaña, ni un burro al que poner la zanahoria para que siga el ritmo que le marca el patrón. Somos las y los que hemos estado produciendo riqueza para nuestros territorios, riqueza que por desgracia se ha quedado en el bolsillo del consejo de administración de esta multinacional y que no ha revertido en ningún momento en la tan cacareada “transición justa”. Es evidente que se han hecho las cosas mal, por lo menos mal para el conjunto de la clase trabajadora de nuestras comarcas. Por eso sindicato y trabajadores coincidimos en hablar de traición y no de transición.

Tanto la Plataforma como CCOO tenemos claro cuál es el papel que cada actor político y social tenemos que jugar en este momento, el nuestro como trabajadores es trabajar, pagar impuestos y cumplir con la ley, pero también es luchar hasta el último aliento, caiga quien caiga y cueste lo que cueste. Queremos elegir donde vivir y queremos justicia social para nuestra tierra. Por ello pedimos a Alcaldes y representantes políticos de todos los niveles y administraciones que defiendan a la mayoría social de nuestros territorios y no los intereses económicos privados de grandes empresas y multinacionales. No vale cambiar un cromo por otro, una empresa por otra para seguir llenando sus pesebres. Estamos hartos de buenas palabras y fotografías, queremos realidades y que el Ministerio de Industria se ponga a trabajar.

Queremos que no se excluya a las y los trabajadores de las subcontratas de las negociaciones, pactos y acuerdos por el simple hecho de no pertenecer a las plantillas de estas grandes empresas, como ya ha sucedido con el acuerdo marco para la transición energética de las cuencas mineras, donde se vetó la posibilidad de que se hablase de nuestra situación. Nosotros hemos respirado el mismo carbón en nuestros pulmones que cualquier minero y no somos menos que las y los trabajadores de Enel-Endesa. No podemos esperar a que no haya un gobierno en funciones, no podemos esperar cuatro, ni tres, ni dos años, pues nuestras familias, vecinos, compañeras y compañeros tienen la mala costumbre de comer todos los días, y desde luego no hay un puesto esperándonos en el consejo de administración de ninguna empresa. Para nosotras no hay puertas giratorias.

Exigimos que en las próximas negociaciones para la firma de los “convenios de transición justa”, se pongan en marcha bolsas de trabajo donde todos y todas las trabajadoras del sector, sobre todo los de más edad que sufren el mayor riesgo de exclusión y que no han sido tenidas en cuenta en anteriores negociaciones, tengan prioridad para trabajar en las empresas que se instalen en nuestro territorio.

Exigimos que se impongan clausulas sociales a estas nuevas empresas que se han prometido desde los diferentes gobiernos, para que cumplan con sus promesa de actividad y contratación, y que la subvenciones de proyectos empresariales no sea otro saqueo del dinero público.

Por último, queremos recordar al ministerio de industria que tiene la obligación de defender el interés público general y el deber de planificar la industria de forma democrática en defensa de sus trabajadores, y que son ellos las grandes compañías eléctricas los que necesitan de nosotras, de nuestros recursos, nuestro territorio, nuestra fuerza de trabajo y a nuestro mercado interior de consumo, y no al contrario como nos quieren hacer creer. Somos nosotras las que creamos riqueza y no ellos. Queremos producir, queremos industria y no parches temporales. Queremos futuro para los que estamos y para los que han de venir.

Por ello desde la Plataforma y CCOO queremos hacer un llamamiento a la unidad de acción a cualquier otro sindicato o colectivo que quiera unirse a nuestra lucha y a las próximas acciones de protesta que se planteen en el futuro inmediato.

Por el futuro de nuestras comarcas!! Ni un paso atrás!!»