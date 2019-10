Tensa reunión entre Endesa y el ayuntamiento de Andorra

«Malestar» en el equipo de gobierno de Andorra porque Endesa no ha aportado información nueva ni ha contestado este jueves a ninguna de las preguntas que le formularon en una reunión que tuvo lugar en Madrid. El alcalde, Antonio Amador, quería interesarse por la situación en la que quedarán en unos meses tanto los empleados de la eléctrica como los de las subcontratas ya que los despidos y las recolocaciones están comenzando antes de lo previsto. Además, en el caso de estas últimas, en lugares lejanos de Andorra como Melilla y Galicia.



Sin embargo, la reunión ha sido «tensa» porque lo que Endesa ha puesto sobre la mesa es su proyecto para construir una planta fotovoltaica en la Villa Minera continuando con los 1.000 MW que ahora posee por la Central Térmica y que no se sabe si se sacarán a subasta como ya ha pedido DGA mediante alegaciones y por lo que también aboga la CNMC.

«Nosotros estamos preocupados por los despidos y porque se tienen que ir forzosamente a la otra punta de España familias jóvenes de nuestro pueblo y ellos solo nos hablan de su proyecto de placas. El tiempo apremia y vemos que no están respetando lo que dijeron en un primer momento en cuanto a empleos», ha afirmado muy molesto el alcalde andorrano, quien recuerda que con el carbón que queda actualmente en la campa la Central tan solo permite mantener activas las chimeneas hasta fin de año.



Tanto Amador como el teniente alcalde, Juan Ciércoles, han salido decepcionados y más molestos que cuando llegaron tanto por el «trato» como porque la eléctrica les intente «presionar» con un proyecto que entienden que se queda muy corto respecto a lo que Endesa debería aportar ahora a un pueblo y una comarca «que le han dado tanto». La planta de placas solares prevé la creación de 2.000 empleos durante su construcción y 70 fijos durante la fase de explotación (25 años).



El malestar viene porque con quien solicitaron el encuentro fue con el máximo mandatario de Endesa, su consejero delegado José Bogás. Sin embargo, quienes les han recibido han sido el delegado de Endesa en Aragón, Ignacio Montaner; José Casas, director general de Relaciones Institucionales y Regulación; y María Malaxechevarría, directora General de Sostenibilidad, Trayectoria Profesional y Ocupación.

Una delegación muy similar con la que ya se reunieron en el mes de julio en Andorra, que les ha presentado el mismo documento que analizaron este verano y que no era con quien querían hablar. «Esperábamos mucho más en cuanto al trato, las formas y el contenido de la reunión. Con quien pedimos la reunión es con Bogás. Hacernos venir a Madrid para hablar de lo mismo que ya tratamos en nuestro pueblo… no lo entiendo. Si desde un primer momento ya no están con quien queremos hablar ya dice mucho de por dónde van», ha dicho el alcalde andorrano.

Por su parte, fuentes de Endesa confirman que en la reunión, a la que acudieron los citados directivos Casas, Malaxechevarría y Montaner; expusieron su proyecto de placas solares de 1.000 MW que supondrá una inversión de 800 millones de euros y la creación de 2.000 puestos de trabajo durante la fase de construcción y alrededor de 70 fijos durante la explotación en los 25 años de vida útil de la planta. Este proyecto está pendiente de si el Gobierno permite a la eléctrica continuar con los 1.000 MW con los que cuenta ahora la Central.

Ribera visita el lunes Zaragoza



La de este jueves no es la única reunión importante para Andorra. El lunes visitará Zaragoza la ministra Teresa Ribera para tratar el convenio de transición justa para la Villa Minera y la comarca. En la primera de estas reuniones con los territorios mineros, el pasado lunes en Asturias, la ministra para la Transición Ecológica en funciones anunció que el Gobierno destinará 600 millones de euros a la «transición justa» en la cuencas mineras de España. Lo hizo en Oviedo en la primera reunión de trabajo sobre actuaciones y convenios de transición justa en el Principado de Asturias.

La reunión de trabajo comenzará a las 11.30 con presentaciones sobre el convenio. Las propuestas, zonas en que se aplicará, cronograma, agentes involucrados y plazos figuran en el orden del día que ya han recibido todas las administraciones y agentes sociales implicados. También se analizarán los convenios en curso con ayuntamientos, la convocatoria Reindus, el plan social y asuntos que competen a otros ministerios como el programa de recualificación para los mineros (Trabajo) y los incentivos regionales (Hacienda).