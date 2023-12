Sumar propone un Pacto de Estado por un mundo rural vivo y más fondos europeos

La creación de un Pacto de Estado por un medio rural vivo y la solicitud de más fondos directos y específicos provenientes de la Unión Europea son las dos propuestas que Sumar lanza en materia de despoblación. El Diputado Jorge Pueyo ha comparecido este jueves en la Sala de Prensa del Congreso como portavoz del grupo parlamentario para dar cuenta de las primeras proposiciones no de ley presentadas.

«Tenemos que dar las condiciones materiales y culturales para que los pueblos tengan un futuro digno. Impulsar un medio rural vivo debe ser una obligación compartida por todas las administraciones públicas, debe ser transversal, como el feminismo o el ecologismo, porque nos jugamos mucho, entre otras cosas definir las políticas para garantizar la justicia social y la cohesión territorial. Un Estado con varias zonas calificadas como desierto demográfico, como Teruel, no es un estado vertebrado y equilibrado. Un país sin pueblos vivos y dinámicos es un país roto, un país incompleto y un país sin identidad. Aragón sin pueblos no es Aragón. Y España, lo mismo», ha declarado. «Los habitantes del medio rural pueden ser pocos, pero no poco. Son guardianes del territorio, garantes de la soberanía alimentaria y nuestra rica biodiversidad, depositarios de un legado cultural plural y diverso en un territorio enorme que también es necesario gestionar», ha añadido Pueyo.

La primera de las iniciativas se presenta como «el paraguas que englobe toda la política de reto demográfico» y pide «impulsar un gran consenso en torno a la necesidad de un mundo rural vivo y atractivo, que se plasme en un Pacto de Estado por un mundo rural vivo, el reto demográfico y la cohesión territorial, similar al Pacto de Toledo» El objetivo es que este pacto se pueda desarrollar mediante un nuevo Plan de acción para el medio rural para la igualdad territorial, elaborado de forma coordinada con las Administraciones y organizaciones sociales concernidas, dando el protagonismo a los territorios. El objetivo es, según ha declarado Pueyo, «promover una transición justa en el medio rural». Entre otras medidas que habría que incorporar al Plan, ha destacado reducir el déficit de servicios, con el objetivo de acceder a los servicios esenciales en un tiempo máximo de 30 minutos, y también medidas económicas, de empleo, emprendimiento, vivienda para jóvenes, residencia para los empleados públicos…

El Grupo Plurinacional Sumar en esta iniciativa propone también reforzar instituciones como la Comisión Delegada del Gobierno para el Reto Demográfico, la Conferencia Sectorial con las Comunidades Autónomas y el Foro para la Cohesión Territorial, y como novedad crear un Observatorio del Medio Rural, el Reto Demográfico y la Cohesión Territorial, responsable de elaborar un informe anual estadístico, cuantitativo y cualitativo sobre la evolución de la situación del medio rural, con estudios específicos sobre los diferentes territorios. «Es decir, que las medidas tengan seguimiento y no se queden en papel mojado», ha apostillado Pueyo.

El diputado aragonés ha aprovechado su intervención para aproximarse a las causas de la despoblación: «La gente no se va de los pueblos, a las personas se nos expulsa del mundo rural. De una forma directa, con pantanos o macroproyectos o privándonos de servicios mínimos o vivienda, y no solo en zonas con ‘ibización’; en todo el medio rural es muy difícil comprar una vivienda. Y de una forma de indirecta, imponiendo un modelo económico-cultural que nos dice que vivir en la ciudad es triunfar y el pueblo es un atraso cultural y material», ha sentenciado.

Fondos europeos contra la despoblación

Finalmente, en una segunda proposición no de ley, Jorge Pueyo ha trasladado al Congreso un acuerdo unánime de las Cortes de Aragón: «Se trata de reclamar la creación por la Unión Europea de unos nuevos fondos económicos directos y específicos contra la despoblación, destinados a las Comunidades Autónomas afectadas para el desarrollo de las políticas públicas ante el reto demográfico».

El diputado Jorge Pueyo ha concluido deseando que haya acuerdos amplios en esta legislatura: «Generar oportunidades para el asentamiento de población en el medio rural posibilitará una mayor calidad de vida para las nuevas generaciones. Las políticas públicas deben centrarse en garantizar y mejorar los servicios esenciales, además de potenciar modelos innovadores de economía social y cooperativa que atraigan talento y generen confianza a la población local para quedarse a vivir en su lugar y querer vivir en su lugar».