Suspendidas las principales rutas de autobús en el Bajo Aragón Histórico por las tractoradas

Las movilizaciones en carretera producidas por las tractoradas de los últimos días para reivindicar la labor del sector primario han afectado también a las líneas de autobús de HIFE que operan en el Bajo Aragón Histórico, que se han visto perjudicas más notoriamente este viernes. De algunas líneas solo se ha podido ofrecer el primer servicio de la mañana y se prevé que únicamente se dé el de última hora. Se suma a esta compleja situación la huelga de RENFE anunciada en las últimas horas por otros motivos, lo cual colapsa las conexiones terrestres del territorio.

El itinerario más afectado es el que opera entre Zaragoza ciudad y el Bajo Aragón a través de la N-232, ya que todos los accesos a la capital, e incluso rotondas, está cortados. También hay localidades como Híjar, Alcañiz, Caspe y Maella por las que los autobuses no están pudiendo circular ya que las entradas están inhabilitadas por los tractores. La primera ruta de la mañana de Caspe a Alcañiz, por ejemplo, se ha tenido que suspender. Sí que ha operado la línea más temprana entre Alcañiz, Alcorisa, Alloza y Zaragoza, aunque ha llegado con retraso.

Por el momento, el responsable de Hife en Aragón, Roberto Mateo, ha informado a La COMARCA de que todos los tramos intermedios previstos durante la jornada del viernes se suspenden y que se intentará realizar el último servicio del día concentrando a todos los usuarios que necesiten desplazarse.

Líneas escolares afectadas

Las líneas de transporte escolar también se han visto afectadas durante la jornada del viernes. Muchas han sufrido retrasos, aunque han podido completarse, ya que los agricultores han dejado pasar a los autobuses. Es el caso de la línea que ha llevado a los alumnos de Nonaspe, Fabara y Maella hasta Caspe. Sin embargo, este vehículo, que luego tenía que continuar con ciudadanos hasta Alcañiz, se ha quedado atrapado en la Ciudad del Compromiso. También se han visto perjudicados desde que comenzaron las movilizaciones los estudiantes que toman el bus entre Alcorisa, Albalate del Arzobispo e Híjar.

Mateo ha pedido «empatía» con el transporte escolar. «No creemos que un sector tan sensible como son los menores de 16 años se tenga que ver afectado por estas manifestaciones», ha subrayado. Respecto al funcionamiento de las líneas ciudadanas ha señalado que no se puede prever, ya que las protestas llevadas a cabo por agricultores a título individual «están siendo esporádicas» y no siguen una programación como las organizadas por los sindicatos.

Las movilizaciones agrarias están afectando «muchísimo» a Hife desde que comenzaron el martes. Ese día y el miércoles sufrieron retrasos las rutas, mientras que el jueves fue «mucho más liviano». Este viernes el servicio se ha vuelto a complicar.