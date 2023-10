Sussana Anglés, paciente con trastorno bipolar: «Me he autolesionado para que el dolor físico enmascare la ansiedad»

El sufrimiento psicológico duele tanto que algunas personas con enfermedades mentales, como Sussana Anglés, vecina de Mas de las Matas y usuaria de ASAPME Bajo Aragón diagnosticada con trastorno bipolar 2, han llegado a autolesionarse para «enmascararlo». En su caso, el dolor de un corte profundo en el antebrazo ha sido «más llevadero» que un ataque de ansiedad. De hecho, se ha herido a sí misma «como una vía de escape al dolor emocional» ya que es «como si se tomara un diazepam». Pese a la gravedad de testimonios como el de Sussana, todavía existe mucha incomprensión social. A nadie se le ocurriría decirle a una persona con una pierna rota que sólo tiene que cambiar su actitud para sentirse bien. Sin embargo, tristemente, eso es lo que oyen muchos enfermos mentales cada día.

Sussana, que tiene ahora 49 años y fue diagnosticada cuando tenía 30, ha compartido cómo es vivir con bipolaridad en una entrevista audiovisual con la psicóloga de ASAPME, Cristina Escrig, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental. Sus valientes declaraciones persiguen desestigmatizar los trastornos mentales, para que quienes se vean reflejados en sus palabras den el paso de pedir ayuda. «No nos tenemos que sentir mal por ello. No nos hace inferiores. Al contrario, creo que nos hace más fuertes», ha subrayado. De hecho, ha rogado a aquellos que «se sientan perdidos, tengan pensamientos autolíticos y no sepan a quien acudir» que llamen al 024, el Teléfono de la Esperanza. «Yo lo he utilizado 2 o 3 veces este verano», ha señalado.

En España, 1 de cada 4 personas tiene o tendrá algún problema de salud mental a lo largo de su vida. El suicidio es ya de hecho la primera causa de muerte en jóvenes y adolescentes entre 12 y 29 años. Sussana ha relatado como el dolor «insoportable» también le ha llevado a tener pensamientos suicidas e, incluso, intentos. «Alguna vez lo he hecho subconscientemente para pedir ayuda. Es una manera de llamar la atención cuando estás sufriendo una barbaridad. Es un grito en el aire», ha detallado.

De la depresión al aumento de energía

Sussana ha recordado como comenzó a sentir síntomas en la preadolescencia. «Creo que nacemos con la enfermedad, pero que es durante las etapas de cambio de la vida cuando nos resquebrajamos y va aflorando todo aquello que llevamos en la profundidad», ha metaforizado. Además, ha descrito el trastorno bipolar como un viaje en montaña rusa en el que puedes «mejorar, empeorar o estabilizarte». Ahora, que está entrando en otra etapa vital, la de la menopausia, los síntomas de la enfermedad se han vuelto a acentuar. «Es muy difícil porque nunca llegas a convivir bien con los síntomas. Siempre son los mismos y son, a ratos, insoportables. Si miro atrás, cuando tenía 17 o 20 años, veo que también fueron muy insoportables. Cuando ves que pasan los años y no mejoras, pese a que estás medicada te preguntas qué está pasando«, ha expresado.

Con la tristeza profunda, pese a ser una «jodienda» Sussana ha aprendido a vivir, sin embargo, con la ansiedad, no. «Es muchísimo peor, porque después de la ansiedad me viene todavía mas tristeza», ha puntualizado. También sufre otros síntomas físicos derivados del estado emocional como contracturas, dolores de cabeza y de estómago, nauseas, vómitos o falta de apetito. Durante su juventud, encadenó varias depresiones graves, hasta que ella misma -dado su interés por la lectura relacionada con la Psiquiatría al ser sanitaria- llegó a la conclusión de que podría padecer un trastorno bipolar. Tras consultarlo con su psiquiatra, y esta con otros especialistas, le confirmaron su autodiagnóstico.

«A lo largo de mi vida paso por estados de ánimo extremos. O estoy en una depresión muy profunda o tengo momentos en los que mi energía se eleva por encima de lo normal. Yo nunca llego a una euforia, por eso soy tipo 2. En cambio, no hay casi día en el que no esté en algunos momentos muy muy mal», ha explicado.

Pese a los síntomas, «merece la pena vivir»

Sussana también ha hablado del «miedo» que experimenta cualquier enfermo mental ante un síntoma que no sabe manejar. A aquellos que estén pasando por esta situación ha recomendado que se acerquen a su médico de cabecera, ya que es la puerta de acceso al sistema sanitario. Y si no son capaces de dar ese paso, que se lo transmitan a un familiar o un amigo para que sean ellos quienes contacten con el centro de salud. Las asociaciones como ASAPME Bajo Aragón, de la que ella es usuaria, son también una herramienta fundamental, ya que prestan atención psicológica, hacen un seguimiento del enfermo y realizan talleres para aquellos que quieran socializar. De hecho, en el sector sanitario de Alcañiz, donde apenas hay psiquiatras, su papel es imprescindible.

Pese a los síntomas negativos, Sussana ha hecho hincapié en que también hay «compañeros positivos en la vida». Tanto personas «por las que merece la pena vivir» como momentos «por los que es bonito vivir«. «A mí me gusta leer, el cine, los animales, la naturaleza, una puesta de sol. Una cosa suma un 0,1 y otra un 0,2, son pequeñas pero te van aportando y te vas apoyando en ellas», ha ejemplificado. Sobre todo, ha dado importancia a las conversaciones humanas, que pueden empezar hablando de la depresión, pero terminando dando consejos sobre películas.

«Aunque puedo parecer abierta, a mí me cuesta mucho relacionarme socialmente, porque la gente me hiere. Siento claustrofobia. Sé que no me sienta bien ir a un bar. Sin embargo, tienes que amoldar la vida a tus necesidades. Puedes tener relaciones sociales llamando por teléfono, quedando con una persona a tomar un café, o invitando a la gente a tu casa», ha ejemplificado para ayudar a otras personas que les ocurra lo mismo.