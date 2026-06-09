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09 JUN 2026|

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Utrillas amplia el horario y la duración de sus colonias de verano

El objetivo es fomentar la conciliación familiar, así como actividades de animación almuerzo y tiempo libre para los más pequeños

Imagen de archivo. Alumnos de colonias de verano en Utrillas / Ayuntamiento
Imagen de archivo. Alumnos de colonias de verano en Utrillas / Ayuntamiento

La COMARCA09 06 2026

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Utrillas

ActualidadCultura y Ocio

El Ayuntamiento de Utrillas, tras una gran aceptación entre la población, inicia una nueva edición de sus colonias infantiles para niños de 3 a 12 años. La iniciativa lleva este año el título 'La fábrica de sueños' con el objetivo de entretener, aprender y jugar en equipo, fomentando una educación en valores, favoreciendo el desarrollo integral de los niños y niñas y aprovechando los espacios públicos de la localidad como el frontón o las escuelas de MFU.

Como novedades, la duración de las colonias será todo el verano, dando inicio el 22 de junio y finalizando en agosto, siendo un total de 10 semanas. También se amplía el horario hasta las 14.00. El Ayuntamiento aportará para cada niño 1 fruta cada día, extendiendo así el hábito de una alimentación saludable y además se harán excursiones con los monitores.

El horario de las colonias arrancará a las 9.00, incluyendo actividades, animación, almuerzo y tiempo libre, creando así una jornada entretenida y divertida para los niños. El coste del programa es de 42 euros semanales por niño y si son 2 o más hermanos será de 35 € cada hermano, cubriendo el Ayuntamiento los gastos de infraestructuras y organización.

La concejalía de cultura del Ayuntamiento destaca la gran acogida que están recibiendo este tipo de propuestas, y que por eso se amplía a todo el verano, ayudando a la conciliación familiar y que los niños puedan disfrutar de sus vacaciones familiares y de las colonias.

Las colonias urbanas organizadas por el consistorio minero son llevadas a cabo por la empresa Océano Atlántico. Desde el Ayuntamiento se fomentan este tipo de actividades para que los padres puedan realizar sus tareas en casa o en su trabajo y los hijos realicen actividades que les educan y les entretienen

El alcalde de la localidad, Joaquín Moreno, valora positivamente este tipo de iniciativas municipales , como fórmula para combatir la despoblación. "Utrillas es un referente en el medio rural, siendo un ejemplo de municipio ofreciendo servicios para sus vecinos como atención temprana para los niños, ayuda contra la soledad en el centro de día, actividades e instalaciones deportivas diversas, charlas y actividades culturales en el edificio polivalente o colonias infantiles como las que se impartirán todo el verano", añade.


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