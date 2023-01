El tándem Manolo y Mónica Plaza inicia el Dakar

El tándem conquense con raíces en Aliaga compuesto por el experimentado piloto Manolo Plaza y su copiloto e hija, Mónica Plaza, afronta el Dakar con la fortaleza de la experiencia e ilusionados “como el primer día”. Ambos se estrenaron con un puesto 129. Una de las pruebas más importantes del mundo arrancó con la victoria de Carlos Sáinz.

Los Plaza afrontan la prueba con ilusión. Ambos llevan tres ediciones compitiendo juntos y además, hablar de Manolo Plaza es hablar de la prueba dakariana, en la que ha participado en 15 ocasiones. “Estamos emocionados por estar ya en Arabia Saudita, a las puertas de la competición”, tras pasar las verificaciones técnicas. La competición se prolongará hasta el 15 de enero. En el equipo Sodicars, los conquenses compiten con el mismo vehículo que en la pasada edición, que en esta ocasión mejora con el estreno de una nueva carrocería y logrando reducir parte de su peso. “Se trata de un proyecto a varios años para tener un coche cada vez más competitivo. Hemos seguido avanzando y para este Dakar contamos con una nueva imagen, un diseño más aerodinámico creado por la Universidad. Además de contar con la fiabilidad de un coche que nos conocemos al dedillo”, explica Manolo Plaza.

El de los Plaza es un equipo sólido y unido, con Sodicars Racing en la mecánica y un grupo de fieles patrocinadores como Lasercor, Momentum Task Force, Einsa, Reyuplas, Nébula, Ucalsa, Agyfer, Next Electric Motors, Diputación de Cuenca, Lasecor, Hortícolas Galegas, Sgm y Sorma Group. Su objetivo es dar su mejor versión y quitarse el mal recuerdo del pasado año, cuando tuvieron que abandonar tras sufrir un accidente con un camión que dobló la durísima estructura de protección antivuelco. Y del que ambos salieron ilesos. “El Dakar es una experiencia de vida única de la que siempre sales más fuerte. Enfrentarte a él pone a prueba tus límites en todos los sentidos, mental y físicamente. Y qué mejor que hacerlo junto a un gran piloto, que además es mi padre. Navegar por el desierto es realmente complicado y por la morfología del terreno los peligros no se ven hasta que no los tienes encima, por lo que hay que tener mucha vista y anticiparse”, explica Mónica Plaza.

Por su parte, Manolo señala que «el Dakar es el rally más duro del mundo y por tercer año las dunas de Arabia Saudita volverán a ser su escenario». Ambos han trabajado juntos y por separado debido a compromisos profesionales. Por su parte Manolo ha pasado varias semanas en las arenas de Marruecos, mientras que Mónica llega de cerrar una frenética temporada en la que ha ejercido como copiloto de Eduard Pons en el Campeonato del Mundo de Bajas Cross Country donde han quedado cuartos en T4. Y también ha sido una laureada piloto en el Campeonato Nacional de Rallies Todo Terreno (CERTT) Avatel donde logró alzarse con la segunda posición en la categoría T2.