‘De tapas por Alcañiz’ culmina con la entrega de premios

Con buen balance y dando a conocer a establecimientos y personas ganadoras de premios termina ‘De tapas por Alcañiz’. Entre el 14 y el 27 de marzo, el público pudo disfrutar de las propuestas que presentaron 16 establecimientos de la capital bajoaragonesa, misma cifra que en 2020. La edición de este 2022 ha sido la del regreso, ya que en 2020 la iniciativa quedó interrumpida por el estallido de la pandemia, y el año pasado se planteó pero no se llegó a realizar. «Este evento mueve a mucho público y este año ha vuelto a hacerlo incluso en mayor medida. Creo que va a más porque también se anima mucha gente de los pueblos de alrededor de Alcañiz a venir a probarlas», dijo la coordinadora de la organización de este evento que impulsa Grupo de Comunicación La COMARCA, Raquel García.

De esta sensación dan fe en Gastrobar La Chesita y en bar El Mercado. Han resultado ganadores del premio a la Mayor Calidad y a la Mejor Presentación, respectivamente. «Sí que hemos visto a gente de otros pueblos, especialmente en fin de semana, que venían a la ruta. Ya no sé si a hacerla completa o a los lugares específicos que les habían recomendado personas que ya habían estado», dijo José Luis Jubierre, responsable de El Mercado que presentó la tapa ‘Espiga de Alcañiz’. El premio a la Mejor Presentación era melón caminando sobre la tierra hecha a base de jamón hacia la primavera representada con una esfera de mojito. «Queríamos que rompiera un poquito y lo hemos logrado. No es una tapa sencilla en montaje y la recompensa conseguida es buena», añade. Calcula que despacharon unas 1.300 tapas, una cifra en la que coinciden en La Chesita, artífices de la tapa ‘Senderos’. «La gente ha vuelto a la calle, ha salido con ganas y a llenar las barras y eso no es fácil, está costando. Mi balance es bueno porque además del premio, hemos trabajado muy bien y con alegría, que hacía falta», dice Juan Antonio Forcén.

Sorteos entre el público

‘De tapas por Alcañiz’ está organizado por La COMARCA y cuenta además con la colaboración de varias empresas del territorio que hacen posible que los comensales puedan llevarse premio. Para optar a ellos, el cliente debía rellenar un cupón con sus datos de contacto y con los sellos de los 16 establecimientos tras haber probado la tapa.

Los sorteos han querido que los nueve packs de aceite de oliva de Aceite Vicoliva se repartan entre Nerea Bernal, José Antonio García, Mari Ponz, Vega Rodríguez, Eva Oliver, Almudena Pellicer, Fernando López, Marcos Estupiñá y Manuel Carela. El ‘Balneaday’ en el Balneario de Ariño, experiencia de vida para dos personas, se va para Mª Luz Andreu, mientras que el televisor Philips 32’’ HD Smart TV de Tien21 Bazar Pasaje de Alcañiz, lo disfrutará Victoria Zaera. En cuanto a la escapada al Hotel 5 estrellas Torre del Marqués es para Pilar Prats, y los dos accesos al spa para 2 personas, son para José Luis Lozano, y el otro, para Marta Polo. En cuanto a la cena degustación para dos personas en el restaurante La Fábrica de Solfa de Beceite, el cupón ganador en el sorteo ha sido el rellenado por Alejandro Blasco.

Una vez cerrada esta ya octava edición, el objetivo es regresar. «Ahora descansaremos un poco porque este regreso ha sido trabajado pero enseguida nos pondremos a preparar la siguiente edición siempre tratando de mejorar e intentando superarnos año tras año», concluye García.