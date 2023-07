Tatiana Calderón: «¿Cuándo estará la Fórmula 1 preparada para tener a una mujer? Nosotras ya lo estamos»

Eres toda una pionera y con una gran trayectoria.

Es increíble que hayan pasado 20 años desde que empecé a conducir en los karts en Colombia. Ahora llevo 10 años viviendo en España y pude conocer en su día a Emilio y María de Villota, llegando a correr en su equipo. Además, he tenido la fortuna de coincidir con Max Verstappen y Charles Leclerc en la F-3 y en la F-2 y después estuve probando en F-1 con el equipo Alfa Romeo Racing. He hecho un poco de todo… Super fórmula, Indycar… Creo que son experiencias inolvidables, pero a mis 30 años todavía tengo mucho por hacer, por ejemplo, en las 24 horas de Le Mans. Ahora estoy centrada en la European Le Mans Series y estoy muy contenta de estar aquí.

Mencionas a María de Villota, tristemente fallecida tras un trágico accidente con un monoplaza, pero cuya figura fue y sigue siendo todo un ejemplo aquí en España.

María también fue una inspiración para mí. Tuve la suerte de conocerla y compartir mucho con su familia. Me acogieron muy bien y me aconsejaron. Es muy importante tener figuras así. Ojalá cada vez más tener más figuras femeninas en todas las categorías.

¿Actualmente en qué situación se encuentra la mujer dentro del deporte de motor?

Este sigue siendo un deporte muy machista y necesitamos, poco a poco, cambiar esa narrativa. En España he visto a muchas más mujeres empezando, pero siguen faltando patrocinadores. Siempre se fijan mucho antes en los hombres, aunque viene cambiando la tónica en los últimos tiempos. Yo me siento también con la responsabilidad de contribuir a ello y por este motivo recientemente he publicado un libro en Colombia: ‘La niña más rápida que el viento’. Todos los fondos van dirigidos a una fundación para desarrollar un programa de educación sin estereotipos. Creo que es clave.

Eres la primera y por el momento única mujer en llegar a la Fórmula 2...

Sí, pero ojalá fuesen más. Es un reto muy importante porque creo que incluso los diseños de los coches y entrenamientos están pensados para los hombres. Poco a poco confío en que seamos más entrando en la élite del deporte de motor.

La F-1 está cambiando y modernizándose en muchos ámbitos desde la llegada de Liberty Media. ¿Veremos pronto una mujer en el "Gran Circo"?

Eso espero. Siempre me había preguntando cuando una mujer estaría preparada para la Fórmula-1 pero creo que es al revés… ¿Cuándo estará preparada la F-1 para tener a una mujer?

¿Qué supondría para la competición?

Sería lo justo y necesario, la verdad. Creo que las mujeres somos el 50% de la población mundial y necesitamos tener inspiraciones en la élite. Para creer necesitamos ver. Por ejemplo, yo crecí con Juan Pablo Montoya en la F-1 que también es colombiano. Si queremos empezar a fomentar a la mujer en este deporte necesitamos a alguna dando visibilidad en la máxima categoría. Podemos competir mano a mano con los hombres.

Antes hablabas de la falta de patrocinadores para mujeres en el mundo de la competición. Karol G. te ha apoyado.

Sí, tengo su canción, ‘Bichota’, por todas partes (ríe). Estoy muy agradecida porque sin ella no estaría aquí. El año pasado el patrocinador principal que tenía en la Indy dejó de hacer los pagos. Yo tenía más puntos que mis compañeros, pero me quedé sin asiento y Karol G me ha apoyado. A veces en el deporte pasan estas cosas. Con Karol G queremos dar el mensaje de empoderamiento femenino: mujer que ayuda a mujer. Tenemos historias muy parecidas, por ejemplo, ambas somos colombianas luchando por sus sueños. Estoy muy contenta y orgullosa de llevar el ‘Bichota’ ahí en el coche.

¿Te has sentido señalada en alguna ocasión?

Sí, te mentiría si dijese lo contrario. La verdad es que en este mundo siempre tienes que demostrar, una y otra vez. Es difícil ganarse ese respeto tanto dentro como y fuera de la pista porque no te ven como caballo ganador. Siempre se espera menos de una mujer. Yo me lo quedo como algo positivo y me empuja a dar siempre mi mejor versión para que nunca haya esas dudas. Conforme consigamos que lleguen más mujeres esto irá cambiando. Somos competitivas como cualquiera.

¿Cómo empezó este sueño del automovilismo para ti?

Arrancó cuando tenía 9 años. Siempre fui amante de los deportes, pero entonces mi hermana Paola me llevó a los karts en Bogotá y empecé a enamorarme de este deporte y a soñar con la F-1 gracias a Juan Pablo Montoya. He sido muy afortunada por contar con tantos apoyos y ahora el sueño sigue.

Has mencionado a Montoya en dos ocasiones. Ahora él también compite en esta ELMS. ¿Qué supone para ti compartir pista con uno de tus ídolos?

Es un sueño hecho realidad para mí porque lo veía en televisión y ahora lucho en pista con él. Nunca creí que esto podía pasar, pero cuando trabajas duro estas cosas llegan. Espero poder tener buenas luchas con él y poder vencerlo. Siempre ha sido abierto a darme consejos y la verdad es que es algo muy bonito.

¿Qué retos te quedan por delante?

Tengo muchas aspiraciones todavía. Tengo 30 años, pero espero poder seguir compitiendo muchos más. La F-1 sigue siendo mi sueño, pero me quedan muchas cosas por hacer, por ejemplo, en las 24 horas de Le Mans. Subirme al coche es lo que más feliz me hace.

Hablemos ahora de Alcañiz. ¿Qué te está pareciendo el circuito de Motorland?

Estamos aquí preparándonos para las 4H de Aragón. Son nuestros primeros test aquí este año. Será una carrera nocturna y queremos ir adaptándonos. Es un circuito complicado, con curvas bastante ciegas y el calor también es notorio. Será interesante.

Los prototipos de la European Le Mans Series son verdaderamente grandes. ¿Cómo es conducir un coche así?