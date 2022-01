Un taxi, solución ante la falta de plazas de transporte en el Mezquín

Una semana después de lo prometido, la Dirección Provincial de Educación ha dado solución a la falta de plazas del autobús que realiza la ruta escolar entre las localidades de la zona del Mezquín y Alcañiz. Los cinco alumnos de centros concertados, que desde septiembre debían desplazarse en vehículo particular hasta Alcañiz para acudir a clase, a partir de esta semana hacen este recorrido en un taxi. De esta forma Educación ha recuperado las plazas libres que en cursos anteriores disponía el autobús que hacía este recorrido.

Cada día un taxi recoge a los alumnos de La Ginebrosa, La Codoñera y Torrecilla de Alcañiz para trasladarlos hasta la escuela en la capital bajoaragonesa, y viceversa. Sin embargo, los vecinos de estos municipios siguen sin poder viajar hasta la cabecera de comarca por la mañana.

«El transporte escolar, siempre y cuando no esté lleno, lo puede utilizar cualquier vecinos para acudir a una consulta médica o hacer una gestión, pagando el correspondiente billete», indicó el presidente de la Comarca del Bajo Aragón, Luis Peralta. «Evidentemente hay demanda por parte del resto de usuarios», añadió Peralta, que quiso subrayar que la problemática por la falta de transporte escolar ya se había solucionado, tras ponerse en contacto una vez con la Dirección Provincial y el departamento de Educación del Gobierno de Aragón ante un nuevo retraso en la puesta en marcha de la medida.

«Es solo un parche»

Algunos vecinos creen que la puesta en marcha de este servicio de taxi no soluciona el problema, sino que tan solo es un «parche» a una problemática que siguen padeciendo decenas de vecinos de las localidades de La Codoñera, La Cañada de Verich, La Ginebrosa, Torrecilla de Alcañiz y Torrevelilla que siguen sin tener disponible un servicio de transporte que les desplace hasta la capital bajoaragonesa.

«Si un vecino de Torrecilla de Alcañiz quiere bajar a Alcañiz para ir al médico o simplemente para comprarse un jersey no puede porque no hay un servicio de línea regular», denunció el vecino José Miguel Celma. «Esta no es la solución que queríamos. Este problema está solucionado a medias», indicó Celma.

4 meses sin transporte

Desde que comenzó el curso escolar 2021-2022 los vecinos de las cinco localidades del Mezquín ya no pueden utilizar el vehículo de transporte escolar para bajar hasta la capital bajoaragonesa ante la falta de plazas libres en el mismo. Los ayuntamiento afectados solicitaron la restitución de las plazas sobrantes en pasados cursos, aumentando el número licitado. La Dirección Provincial en ese momento se comprometió a sumar 6 nuevas plazas a partir del 2 de octubre. Pero ese día, con la autorización del aumento de plazas el vehículo que realizó la ruta seguía siendo el mismo. Por su parte la empresa de transporte indicó que el autobús que realiza ese servicio ya contaba con 6 plazas más de las solicitadas en el pliego y que el otro vehículo que disponían de más capacidad no es aceptado por Educación al ser más antiguo que el actual.