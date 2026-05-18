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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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18 MAY 2026|

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La TE-35 sufrirá cortes al tráfico esta semana por las obras previas al asfaltado entre El Regallo y Valmuel

El Ayuntamiento de Alcañiz inicia esta semana las labores de tala y adecuación del entorno de la carretera. Las obras de reparación del firme comenzarán en junio

Mapa con los tres puntos en los que se producirán cortes a lo largo de la semana./ AYTO ALCAÑIZ
Mapa con los tres puntos en los que se producirán cortes a lo largo de la semana./ AYTO ALCAÑIZ

La COMARCA18 05 2026

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ActualidadInfraestructuras

La carretera TE-35 permanecerá cortada de forma puntual durante los próximos días debido al inicio de los trabajos de mejora en el tramo que une El Regallo con la pedanía de Valmuel. Las actuaciones arrancan este martes y se centrarán en la retirada de arbolado cuyas raíces han deteriorado gravemente el firme de la vía, generando problemas de seguridad para los conductores.

Los trabajos se desarrollarán en tres puntos concretos de la carretera: junto a El Regallo, en la conexión con la N-232; a la altura de la Cooperativa de Valmuel (CAVAL), entre Puigmoreno y Valmuel; y en la curva próxima al arroyo Regallo, ya junto a la población de Valmuel. Durante el desarrollo de las labores será necesario interrumpir temporalmente la circulación conforme avance la maquinaria.

Desde el Ayuntamiento han explicado que el estado del firme se ha visto muy afectado por las raíces de los árboles situados junto a la vía, lo que ha provocado desperfectos y riesgos para el tráfico rodado.

El consistorio ha destinado 8.600 euros a estas primeras actuaciones de adecuación. El concejal de Medio Ambiente y Caminos Rurales, Ramiro Domínguez, ha destacado que la intervención responde a “una necesidad largamente reclamada por los habitantes de las dos pedanías y demás usuarios de la vía”.

Una vez finalicen estas labores, será la Diputación de Teruel la encargada de acometer la reparación del firme y el asfaltado de la carretera, una actuación prevista para el próximo mes de junio.

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