El teatro municipal de Alcañiz fue escenario del concierto coral de la 17º Bienal de Música ONCE

El teatro municipal de Alcañiz acogió el viernes por la tarde un concierto coral incluido dentro de las 17ª Bienal de Música ONCE que dicho organismo está desarrollando por diversas localidades de la geografía aragonesa.

Para la ocasión se contó con la participación del coro de la Unión Musical Nuestra Señora de los Pueyos y de la Coral Breogán de ONCE A Coruña. En la actuación el coro alcañizano ofreció un repertorio contemporáneo con temas de Silvio Rodríguez o Javier Busto, entre otros, mientras que la coral gallega presentó un amplio repertorio con temas populares de Galicia junto con canciones tan icónicas como el Aleluya de Leonard Cohen. Ambas corales concluyeron el concierto con el ‘Canto a la libertad’ de José Antonio Labordeta.

Esta 17 Bienal de Música ONCE, que vuelve a la región después de que tuviera que ser aplazada en 2020 a consecuencia de la pandemia, mantiene la esencia inicial con la incorporación al programa de destacadas novedades con respecto a las ediciones anteriores. La principal de ellas es la participación de diversos artistas con discapacidad visual, promocionados por la ONCE, que bien como solistas o bien como integrantes de diferentes formaciones musicales ofrecerán un variado repertorio de estilos musicales. A ellos se suman las corales y la orquesta, que tradicionalmente están presentes en todas las Bienales de Música ONCE.