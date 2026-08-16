Técnicas Reunidas inicia los trabajos de ingeniería del Proyecto Catalina de Andorra

La empresa multinacional de ingeniería Técnicas Reunidas ha comenzado ya los trabajos de ingeniería para el desarrollo del Proyecto Catalina de Andorra, una de las mayores iniciativas de producción de hidrógeno verde previstas en toda Europa.

La iniciativa, promovida por Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), en colaboración con Enagás Renovable, Naturgy y Fertiberia, contempla una primera fase con 500 MW de capacidad de electrólisis y una producción superior a 50.000 toneladas anuales de hidrógeno renovable destinada a impulsar la descarbonización de la industria española.

Los servicios adjudicados a Técnicas Reunidas comprenden el estudio de configuración de la planta, la elaboración de la documentación técnica necesaria para la obtención de permisos y la estimación completa de los costes del proyecto, una fase clave antes de adoptar la decisión final de inversión, tal y como ha adelantado el portal web Industria Química.

Uno de los elementos más destacados del proyecto es la infraestructura asociada para transportar el hidrógeno hasta los centros de consumo. El plan contempla la construcción de un hidrogenoducto de 221 kilómetros, que conectará la planta con grandes consumidores industriales del arco mediterráneo. Entre ellos figura una nueva planta de amoníaco verde con capacidad para producir 247.000 toneladas anuales, además de suministrar hidrógeno a instalaciones de refino y a la industria cerámica, uno de los sectores con mayores necesidades de descarbonización.

El Proyecto Catalina ha sido concebido como una iniciativa escalable. Tras la primera fase de 500 MW, los promotores prevén ampliar progresivamente la capacidad de electrólisis hasta alcanzar 2 GW, lo que convertiría a la instalación en uno de los mayores polos europeos de producción de hidrógeno renovable. Esta expansión permitirá incrementar significativamente la disponibilidad de hidrógeno verde para aplicaciones industriales, favoreciendo la sustitución del hidrógeno de origen fósil utilizado actualmente en sectores como la química, los fertilizantes, el refino o la fabricación de combustibles sintéticos.

Urbanización de 77 hectáreas

El macroproyecto renovable «podría ser una realidad pronto si se cumplen los compromisos». Hace solo un mes el INAGA daba luz verde a la adecuación de 77 hectáreas del Parque Empresarial PEAN para el funcionamiento de la planta de hidrógeno verde. No obstante, los promotores todavía siguen pendiente de otros permisos administrativos. Entre ellos, la Autorización Ambiental Integrada de la planta de electrólisis, gestionada por el Gobierno de Aragón, o los permisos de los activos de generación tramitados por el MITECO. Además, Catalina todavía sigue pendiente de la concesión de 4,2 hectómetros de agua al año por parte de la CHE, que necesita para funcionar. El elemento hídrico es vital para la generación del hidrógeno.

Otro de los elementos fundamentales de esta iniciativa es el ducto que se construirá entre Andorra y Caspe para conectar la planta con la futura Red Troncal Española de Hidrógeno, otro trámite que también depende de DGA.