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18 MAY 2026|

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‘Telotocotó’ se alza con el primer puesto en el VII Concurso de Charangas de Valderrobres

El segundo puesto fue para Manxisa de Valencia y el tercer premio recayó en Sempre Sone Be

Entrega de premios del VII Concurso de Charangas. / Cedida
Entrega de premios del VII Concurso de Charangas. / Cedida

La COMARCA18 05 2026

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Cultura y Ocio

El VII Concurso de Charangas de Valderrobres volvió a llenar de música y ambiente festivo las calles de la capital del Matarraña. La charanga Telotocotó, procedente de Valencia, se alzó con el primer premio del concurso, el segundo puesto fue para Manxisa de Valencia, mientras que el tercer premio recayó en Sempre Sone Be.

Cinco agrupaciones llegadas desde distintos puntos del país participaron en esta edición del certamen, que comenzó el sábado por la tarde con una exhibición musical en la plaza de España y continuó después en el pabellón municipal, donde las charangas ofrecieron sus actuaciones ante el jurado y el público. Se valoró la interacción con el público, animación, originalidad de cada charanga, calidad sonora, afinación, instrumento e interpretación.  

El certamen repartió 2.500 euros para la charanga ganadora, 1.500 para la segunda clasificada y 1.000 euros para la tercera, además de varios reconocimientos especiales con una cesta valorada en 100 euros al mejor solista para Alejandro Montes (Charanga Telotocotó), mejor percusión y valorada por el público (Charanga Manxisa)

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