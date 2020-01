«¿Cómo se puede dejar a un pueblo aislado tres días?»

Una invitación a la reflexión sobre la gestión del temporal lanzan desde varias localidades bajoaragonesas donde este jueves seguían esperando servicios. Es el caso de Aguaviva, donde después de 30 horas sin luz, por la mañana se quedaron sin agua. O el caso de Berge, donde la situación sigue siendo compleja. «Queja habrá que cursar seguro porque la desinformación ha sido total, desde el 112 nos decían que pasaban los avisos pero nadie nos ha hecho caso a ninguno de ellos», criticó el alcalde de Aguaviva, Aitor Clemente. «Está claro que la situación nos ha desbordado a todos pero creo que han fallado muchas cosas. Nos sentimos abandonados», añadió. El agua dejó de bombear porque el depósito funciona por sistema automatizado y no hay cobertura. Los repetidores están en la carretera que llega a Las Parras de Castellote que sigue impracticable. «En vista del nulo caso que nos han hecho, hemos contratado una máquina para ir limpiando calles y abrir camino a la carretera». De esta manera, como hicieron este jueves, poder accionar el depósito y llenar de gasoil el grupo electrógeno mientras se restablece el servicio de los repetidores de lo que depende telefonía e internet. «La gente de telecomunicaciones está haciendo un esfuerzo grande», añadió.



No era menor el enfado en Las Parras y Jaganta, donde la quitanieves «no pasó hasta este miércoles dejando a gente mayor incomunicada», dijo el alcalde, Joaquín Giner. Despejó la carretera hacia Castellote pero no hacia Aguaviva. «Entendemos que hay pueblos más grandes pero, hombre, aquí también vive gente», añadió. Hacia Castellote pudieron salir este jueves desde Seno donde actuó la Unidad Militar de Emergencias (UME) para abrir el único acceso al pueblo. «Creo que toca pensar, hacer autocrítica y ver cómo podemos mejorar todos porque no hemos lamentado daños personales pero esto ha dado pavor», dijo la alcaldesa, Raquel Bellés. En el pueblo estuvieron también 30 horas sin luz. «¿Vamos a la Luna y no podemos tener mejores comunicaciones?», se preguntó y destacó la labor del personal de Electra por devolver la luz.



La misma pregunta se hacen desde «un grupo de jóvenes vecinos de Berge que, por ser estudiantes de un grado, se encuentran fuera». Así se presentan en el encabezado de un comunicado que enviaron a este medio este jueves Invitan también a la reflexión y a pensar en los mayores, en las explotaciones ganaderas, médico o colegio. «Más de 48 horas sin suministro eléctrico y apenas sabemos nada de nuestros familiares porque no hay cobertura. ¿Edad Media? No, es Teruel en pleno siglo XXI». Están convencidos, al igual que en Las Parras, de que si se tratase de un pueblo de mayor censo, -Berge tiene 200 habitantes-, la «situación sería diferente».

El caos entre luz y nieve

Desde el comienzo de la semana, la situación con la luz fue compleja. Más de 3.000 bajoaragoneses acumulaban ya más de 24 horas sin suministro. Siguen las afecciones y en poblaciones como La Cerollera, La Mata de los Olmos -que había recobrado la luz-, Los Olmos o Valdealgorfa. «Aquí la luz nos afectó con cortes puntuales pero ahora estamos abriendo caminos y echando una mano a los vecinos, algunos tienen agua en las viviendas», dijo el alcalde, Ángel Antolín. «Ahora iremos viendo qué ha sucedido realmente con el deshielo porque aparecerán más daños», vaticinó el alcalde de Belmonte de San José, Alberto Bayod. En la localidad se cayó parte de una granja y se hundió el techo del pabellón. En este caso ya disponían de los permisos para instalar placas solares sobre ese mismo techo y poder ahorrar en beneficio de las arcas municipales. «No sabemos cómo vamos a afrontar todo esto, son daños cuantiosos y somos pueblos muy pequeños», dijo uniéndose a las voces que invitan a una reflexión una vez se sea consciente de lo sucedido.