El temporal castiga a la campaña frutícola y al casco urbano de Caspe

La fuerte tormenta de agua y granizo que cayó en la tarde del jueves en diferentes lugares del Bajo Aragón ha dejado ciertos daños en la cosecha de la fruta y del cereal de la zona, especialmente en Caspe. Concretamente, en la Ciudad del Compromiso, se estiman altas pérdidas en la campaña de la pera y otras bastante significantes en el melocotón tardío o en la nectarina. Por otro lado, también hubo algunos pequeños desperfectos dentro del casco urbano.

Las lluvias y, sobre todo el granizo, atizó a Caspe en la jornada del jueves dejando una situación complicada para sus vecinos. Aunque todavía es pronto para saberlo y se tendrá que esperar unos días para poder valorar la situación, según Rafael Guardia, Concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Caspe, “se habla de daños importantes”.

Los perales han sido los más acusados por la tormenta. Foto: J.A Palacios

“Cayeron bastantes litros y bastante piedra en poco rato. Sin ir más lejos, un agricultor de peral con el que he podido hablar me ha dicho que ha perdido prácticamente el 100%. Luego, hablando de melocotón tardío me han comunicado que se estima la pérdida entre el 30 y el 50%”, afirmó Guardia. Asimismo, la alcaldesa Pilar Mustieles ha confirmado que la nectarina y el cereal también se han visto afectados.

Además, esta pedrada no solamente ha afectado a la fruta. “En la zona de capellanes, el saso, etc., los caminos de tierra han quedado en malas condiciones”, añadió Rafael Guardia. Por su parte, la alcaldesa de la localidad ha añadido lo siguiente: “Han aparecido algunas goteras en el casco urbano y se han vencido algunos falsos techos y alcantarillas debido a la tromba de agua”.