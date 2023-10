Un tercio de las plazas de auxiliar de educación especial que DGA sigue sin convocar son del Bajo Aragón Histórico y las Cuencas Mineras

El Gobierno de Aragón aún no ha convocado todas las demandadas plazas de auxiliar de educación especial en seis centros educativos del Bajo Aragón Histórico y las Cuencas Mineras. Se trata de los CRA Ariño-Alloza, Dos Aguas (Nonaspe), Alifara (La Portellada) y Tastavins (Fuentespalda); y los colegios Juan Lorenzo Palmireno de Alcañiz y Comarca Cuencas Mineras de Montalbán, al que acuden alumnos de ocho localidades.

Estos seis colegios o CRA forman parte de los 18 centros educativos de Aragón cuyas plazas de auxiliar de educación especial aún no ha convocado el Gobierno de Aragón para la adecuada integración del alumnado con necesidades en el sistema educativo.

No obstante, hay más de un centenar de centros, la gran mayoría en el medio rural aragonés, que aún no cuentan con su auxiliar cuando ya ha pasado más de un mes desde el inicio del curso. Bien porque entraron en el último llamamiento para 104 profesionales cuyas adjudicaciones se resolverán como pronto el próximo lunes o porque en el primero, de 431 plazas, no fueron escogidos por ningún profesional.

Fuentes de la consejería de Educación piden «calma» y mantiene que se adjudicarán las 18 plazas que faltan. Aseguran que en este último llamamiento, se lanzaron las citadas 104 plazas y también las que quedaron vacantes de las 326 iniciales. El martes terminó el plazo para solicitar uno de los puestos de auxiliar ofertados y a partir de ese momento se cruzaron las peticiones para la propuesta de adjudicación. Es un proceso que se hace manual y se espera que el lunes esté lista la resolución de adjudicación y publicarla el mismo día.

Entre las 104 plazas del último llamamiento, las siguientes pertenecen al Bajo Aragón Histórico y las Cuencas Mineras: los colegios Concepción Gimeno Gil y Juan Sobrarias de Alcañiz, Gloria Fuertes de Andorra, Virgen del Pilar de Calanda, Luis Turón de Híjar, Compromiso de Caspe, y Villa de Utrillas; y los CRA Olea (aulas de Bordón, La Ginebrosa y Castellote), Matarraña (Calaceite-Mazaleón y Valdeltormo), Algars (Cretas-Lledó), Alto Maestrazgo (Iglesuela del Cid-Cantavieja), Bajo Martín (La Puebla de Híjar-Samper de Calanda), Tastavins (Monroyo-Peñarroya) y Muniesa.

A estos centros se sumaron, publicados en un anexo, las plazas que en el primer llamamiento no se cubrieron. Se trata del colegio Román García de Albalate; y el aula de La Mata de los Olmos del CRA Somontano, entre otros.

Por ello, las comunidades educativas de algunos de estos centros, como los de las capitales culturales del Bajo Martín y las Cuencas Mineras siguieron el martes con sus concentraciones para reivindicar la necesidad de contar con estos profesionales.

Concentración el martes de la comunidad educativa del colegio Comarca Cuencas Mineras de Montalbán, al que asisten alumnos de ocho localidades / C.C.C.M.

El Consejo de Gobierno de DGA autorizó la semana pasada la ampliación de crédito, por un importe de 927.000 euros para la contratación de un total de 104 auxiliares de educación especial, de los cuales 86 ya se ha realizado el llamamiento para su incorporación de forma inmediata a otros tantos centros educativos de la comunidad autónoma. Los 18 restantes, entre los que faltan cinco del territorio bajoaragonés, «ayudarán a cubrir las necesidades sobrevenidas hasta la finalización de curso escolar».

Debate en las Cortes y en la Comarca Bajo Aragón-Caspe

Mientras tanto, la falta de auxiliares sigue en el debate político. El jueves en el pleno de las Cortes de Aragón aprobó por unanimidad una PNL del PSOE defendida por el diputado alcañizano Ignacio Urquizu en la que pedía a la consejería que se reúna con la comunidad educativa con necesidades especiales para establecer las horas necesarias y el número de auxiliares necesarios. «Las provincias más castigadas por sus recortes son Huesca y Teruel, donde hay mayoría de colegios rurales. Este curso Huesca tiene 24 auxiliares menos y Teruel 11», dijo Urquizu.

La falta de un auxiliar en Nonaspe también se debatió en el último pleno de la Comarca del Bajo Aragón Caspe, en la que se aprobó una moción del PSOE que dividió al equipo de gobierno. PSOE, CHA, Somos Caspe y Fabara Impulsa (Aragón Existe) votaron a favor; y PP y Vox se abstuvieron. «En nuestros pueblos de Nonaspe y Fabara se encuentra uno de los centros que se ha quedado sin auxiliar. Dicen que han asignado auxiliares estableciendo prioridades pero en el CRA Dos Aguas existe alumnado que consideramos prioritario y así lo han hecho saber nuestros vecinos a Educación en varias ocasiones», se destaca en la moción que presentó el portavoz socialista Gabriel Luena.