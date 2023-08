Teresa Guerrero: «Abordamos temas muy complejos y que suscitan gran interés pero nos enfrentamos a las prisas y a la falta de tiempo»

Esta ponencia se presenta sobre cómo la ciencia se cuela en las portadas de los medios ¿Qué temas científicos son de actualidad ahora mismo?

Desafortunadamente el tema que copa las portadas durante estos días es el que está afectando a la isla de Tenerife. Hemos tenido un verano relativamente bueno en lo que respecta a los incendios, aunque hemos visto como se quemaban islas emblemáticas griegas o La Palma. Con tanto calor las previsiones se han cumplido y tenemos este nuevo incendio. Son los protagonistas de este año, podemos verlo en Canadá… Desafortunadamente está siendo el tema del que nos estamos ocupando. También tenemos otros temas de ciencia que para mucha gente no tienen una influencia directa, como puede ser investigaciones en astronomía, paleontología o física. Hemos visto en los últimos años que esos temas se colaban en las portadas. Ha habido grandes descubrimientos de la física de las partículas o de aguajeros negros. Eran temas que se les dedicaba muy poco tiempo, a veces se cuelan en las portadas. Hay mucha competencia por la portada, los temas de política y economía suelen ser los que más se pueden ver, pero cada vez los temas de ciencia van a portada. Algo que yo en muchos casos no comparto. Sin ir más lejos, en la redacción de El Mundo esta situación la vemos a diario ¿Hasta qué punto a los lectores les interesan esos temas? Hoy en día tenemos herramientas para ver por qué temas se interesa más la audiencia. Para sorpresa de algunos periodistas, interesan mucho y los lectores dedican tiempo para leerlo. Es algo que antes no podíamos demostrar pero ahora sí.