El territorio se vuelca con Ucrania y envía toneladas de ayuda

La solidaridad bajoaragonesa pesa al menos veinticinco toneladas. Es la capacidad del camión que partirá a primera hora de este viernes desde Urrea de Gaén rumbo a la frontera polaca con Ucrania. El polideportivo de Urrea fue miércoles y jueves punto de encuentro de voluntarios y trabajadores municipales que llevaron el material humanitario recogido días atrás en poblaciones vecinas como Albalate del Arzobispo, Vinaceite, Híjar, Ariño o la propia Urrea, entre otras que se siguen sumando.

Esta acción se está realizando en colaboración con el Grupo Sesé, empresa de origen urreano que a través de su Fundación se encargará del transporte, y que a su vez se apoya en la Asociación Sonrisas, donde son especialistas en este tipo de respuestas humanitarias. Esta agrupación está compuesta por todos los cuerpos de seguridad del Estado, se fundó hace casi ocho años y, aunque esta guerra está siendo su primera emergencia humanitaria, el camión que parta este viernes desde Urrea será el tercero que envían. El anterior llegó con 48 palés de medicamentos y material sanitario de todo tipo.

El que sale del Bajo Martín lo hará hasta arriba de mantas, ropa, alimentación y productos de higiene. La primera parada será Madrid, donde se clasificará el material en función de si su destino final es un hospital o personas refugiadas. Lo que llegue de Aragón y de otras comunidades se meterá en un tráiler dirección Polonia. «Allí tenemos una sede con almacén y ya se distribuirá todo a la parte de la frontera con Ucrania», dice el representante de la Asociación Sonrisas en Aragón, David Royuela. «La ayuda llega», responde categórico a una cuestión que se plantea mucha gente. «De momento nosotros estamos llegando y con mucho esfuerzo gracias a que hay muchas personas detrás ayudando porque una vez allí se tiene que repartir en furgonetas o como mejor se puede», añade.

«En cuanto se planteó la posibilidad de hacer esto junto a la Fundación Sesé, no lo dudamos y como Ayuntamiento tenemos que estar ahí», dijo el edil urreano, Esteban Lafaja. Para facilitar un poco más la tarea de clasificación, en algunos puntos de recogida ya se identifican las cajas con su contenido también escrito en ucraniano. «Es una idea que nos dieron y en el ayuntamiento nos imprimieron los carteles, toda aportación es bienvenida porque nosotras hemos tenido que ir aprendiendo también», dice Trini Pamplona, una de las socias de la Asociación Amas de Casa La Inmaculada. Durante la semana pasada estuvieron en el centro de día varias mujeres recogiendo todas las donaciones. «Venían en bolsas y luego hubo que meterlo todo en cajas porque para el transporte debe ser así, ha costado pero no queda otra porque allí lo están pasando mal y hay que ayudar», añade.

Del centro de día salieron más de 200 cajas a las que se sumaron muchas más de las otras localidades. Albalate tiró de tractor y remolque para llevarlo todo, al menos tres viajes hicieron falta. «Todas las asociaciones de Albalate se han volcado en recoger y nosotros como trabajadores municipales nos toca traerlo y, encantados de hacerlo y aportar. Impresiona llenar remolques con toda la solidaridad de la gente», apoya David Bernad tras descargar el segundo viaje en el pabellón de Urrea.

A las aportaciones vecinales, se suman las de empresas que han aportado, por ejemplo, las cajas de cartón o carretillas para carga y descarga.

Son muchas las poblaciones las que se han volcado con Ucrania. Desde Calanda salieron esta misma semana más de mil kilos a un almacén de Zaragoza desde donde se distribuirán a los lugares de necesidad. Alcorisa, también se ha sumado y el Valero Lecha ha sido el centro de operaciones. Andorra Sierra de Arcos, Maestrazgo o el Matarraña también han iniciado campañas. Desde Caspe lanzan un llamamiento a participar este domingo día 20 en un mercadillo de segunda mano en la Casa Bosque entre las 11.00 y las 14.00.

Solidaridad rumana

La Asociación de rumanos del Bajo Aragón ha habilitado un punto de donación para Ucrania en el Hotel Ciudad de Alcañiz, que está abierto hasta el domingo 20 de marzo, en horario de 10.00 a 21.30. Desde la Asociación, que mantiene contacto con otras entidades sociales ucranianas, se ha establecido una lista de los donativos que más se requieren: material sanitario (gasas, betadine…), comida y pañales para bebés, productos de higiene femenina, mantas térmicas y sacos de dormir, linternas y pilas o comida en lata, entre otros.

«Con buena voluntad como todo el mundo intentamos ayudar y colaborar en esta situación muy complicada. Nos pusimos en contacto con una familia ucraniana, que regenta una tienda en Zaragoza y está implicada en el envío de ayuda. Con su asesoramiento elaboramos la lista de lo que más se necesita. Una vez recogidos los materiales nos indicarán a qué almacén de Zaragoza hay que llevarlo, de ahí lo trasladarán a Madrid y se mandará directamente a Ucrania», explica Daniel Cheres, presidente de la Asociación.

Cheres indica además que si alguien está interesado en donar pero no se puede acercar hasta el punto habilitado en el ‘Salón Estanca’ del hotel – puesto a disposición de la asociación de forma gratuita en colaboración con Grupo Gargallo-, pueden llamar al número 609 197 757 y ellos se encargarán de recoger los materiales desde el domicilio.

Fuentespalda

El fuentespaldino y ucraniano Taras Trymbuliak encabezó una iniciativa para recoger medicinas y bienes de primera necesidad para enviarlos hasta su país. No puede dejar de sentir una gran impotencia al ver los bombardeos y la situación que está viviendo Ucrania. Él es de Ternópil, ciudad del centro-oeste del país. Se da la circunstancia de que Taras, junto con su mujer y sus dos hijos, recibieron la visita de sus suegros. Estos tenían el billete de vuelta el 24 de febrero, día en el que se inició la invasión de Rusia a Ucrania. «No puedo quedarme de brazos cruzados, es la guerra. Allí la gente, los mayores, los niños, necesitan gasas para curar una herida, medicinas para calmar el dolor o una infección. Y allí ya no hay, no puedo quedarme quieto», explica Taras a Radio Matarraña. Su familia no quiere que ahora sus suegros salgan de España mientras dure la guerra en Ucrania.

Taras no oculta su malestar de que existan personas que nieguen la arbitraria decisión tomada por el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. «Los mismos que niegan la guerra en Ucrania son los mismos que reniegan de España y de la vida en Europa. No puedo entender que exista gente que niegue el horror que está viviendo Ucrania», añadió, sin dejar de agradecer la colaboración del fuentespaldino Luis Serrat y de todo el Ayuntamiento de Fuentespalda. Tras la exitosa recogida de medicinas, el primero de los lotes pudo llegar a un puesto fronterizo del país.

Acogida

En acogida de personas, Utrillas ha tomado la iniciativa y el Ayuntamiento junto a la Comarca de Cuencas Mineras, fletó un autobús que salió el lunes rumbo a la frontera en Polonia para recoger a 36 refugiados.

Por otro lado, hace unos días Forestalia anunció que acogería a personas refugiadas en Andorra. Esta propuesta sigue adelante y este miércoles, Ayuntamiento y Forestalia mantuvieron una reunión para perfilar ubicaciones. «Todo se está haciendo siempre en coordinación con el Gobierno de Aragón», dice el alcalde andorrano, Antonio Amador.