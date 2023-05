Teruel Existe afirma que frenará la «invasión» de renovables «sin límites»

Teruel Existe-Aragón Existe aplicará la política de transición energética de la Unión Europea en Aragón y frenarán la «invasión» de renovables sin ordenación ni límites que deriva en un Aragón «vaciado». Así lo pusieron de manifiesto desde la formación política durante la jornada del miércoles en una visita que los líderes de Teruel Existe llevaron a cabo a diferentes puntos del Matarraña. El modelo por el que quieren apostar, aseguraron, aboga la coalición, y que exigen como una de las líneas rojas innegociables de su programa electoral, es el de la democratización del acceso y la producción de energía renovable, para que todos los ciudadanos, las empresas y poblaciones de Aragón puedan beneficiarse de la, a su juicio, «gran oportunidad» que supone la transición energética.

Guitarte llevó a cabo un recorrido por diferentes lugares del Matarraña./ L.C.

Denuncian que el Gobierno de Javier Lambán y los partidos que lo forman «han perdido» toda una legislatura sin regular y establecer una ordenación territorial que proteja el medio natural, el patrimonio cultural y determinados sectores que están generando desarrollo económico y empleo en el ámbito rural.

Guitarte destacó en el Matarraña, que el 55% del empleo está relacionado con el sector turístico y recordó que actualmente se proyectan 3 macroproyectos eólicos. En Valdeltormo el lider de la formación asistió a la presentación de la candidatura de Teruel Existe por esta localidad. Allí la candidata, Inmaculada Antón, declaró que «el Gobierno de Lambán está regalando las comarcas de Aragón» con el expolio, añadió, de las macro renovables y añadió que «no respetan» las zonas que viven del turismo. «Solo desde Teruel Existe hemos denunciado esta barbaridad de colonialismo, y sólo si estamos en las Cortes se salvará parte de Aragón de este destrozo», explicó Antón. Tomás Guitarte criticó el anuncio de Lambán sobre un impuesto a las renovables. «Es vergonzoso, no dice cual es el objeto, ni el tipo de gravamen, y sigue ignorando la normativa europea», manifestó.

El líder de la formación asisitió, asimismo, a la presentación de la candidatura de Teruel Existe en Calaceite, encabezada por Juan Miguel Monclús. De igual modo, se reunió con los cabeza de lista de Valjunquera, Ismael Brenchat; Beceite, Santiago Ibáñez y Ráfales, Javier Ciprés. También visitaron el Mas de Labrador yla capital comarcal, Valderrobres. Durante la visita al Matarraña el candidato a las Cortes trasladó la «urgencia y necesidad» de cambiar el «modelo extractivista» que, a su juicio se ha fomentado desde el Gobierno de Aragón, donde grandes empresas están -enfatizó- «convirtiendo suelo agrícola en industrial, pagando una miseria por ocupar este suelo». Desde la formación aseguran que Aragon está a la cola de Europa en este sentido, puesto que, añaden, hay países en los que estos negocios deben aportar hasta un 20% de su beneficio. También pusieron el ejemplo de comunidades como Baleares y Navarra, que exige una participación local del 20% en el proyecto empresarial, cuando en Aragón no suele superar el 2%.

«Inacción de Lambán»

La coalición Existe reprocha al Gobierno del cuatripartito su inacción y subrayaron que el ejecutivo pretende aplicar un modelo colonialista con el objetivo de llevar la energía a otras comunidades. Denuncian que en esta legislatura no se ha actualizado, como era obligatorio por ley, el Plan Energético de Aragón 2013-2020,caducado desde 2020, lo que ha permitido «el desorden total» en el despliegue y la no aplicación estricta de la ley de cambio climático. También acusaron al actual ejecutivo de frenar la generación distribuida.

En Calaceite y Valdeltormo se presentaron las listas electorales./ J.L.

Añadieron que el Gobierno de Aragón también es responsable de la no aplicación de la ley de ordenación del territorio de Aragón que exigía la aprobación de un instrumento vinculante como es una directriz especial para ordenar el despliegue de energías renovables. Además, ha omitido la obligación de aplicar los mapas de paisaje aprobados por el Gobierno de Aragón. Desde el punto de vista de la ordenación del territorio, no se puede evaluar de manera individual cada uno de los proyectos sino, en primer lugar, por su efecto acumulativo, pero no se ha realizado una evaluación previa al conjunto, ni evaluaciones ambientales rigurosas sobre los impactos en la biodiversidad y en el medio natural de cada uno de los parques, ni se ha considerado la acumulación de proyectos en un espacio limitado.

Manifestaron que las decisiones tomadas van en la dirección contraria y que se ha tolerado la fragmentación de proyectos para evitar la evaluación por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. En precampaña electoral, aprobaron, “muy tarde” el DECRETO-LEY 1/2023, de 20 de marzo, del Gobierno de Aragón, de medidas urgentes para el impulso de la transición energética y el consumo de cercanía en Aragón. Explican que es un Decreto que se introduce en un ámbito en el que la comunidad autónoma carece de competencias al crear una modalidad que denomina ‘consumo de cercanía’ que no está regulado ni en la normativa europea ni en la española, y que, a juicio de la formación política, «no apoya las comunidades energéticas ni el autoconsumo, y sí favorece a los macroparques ya instalados».

«No estaremos con Vox»

Por su parte, la formación se pronunció sobre un hipotético gobierno de Aragón en el que Vox tuviese algún tipo de participación. Desde Teruel Existe negaron «rotundamente» su intención de apoyar un Gobierno de Aragón en el que forme parte VOX. También ha desmentido que vayan a llegar a ningún acuerdo con la formación de extrema derecha ni que respaldará los acuerdos a los que lleguen otros partidos. Tras las informaciones aparecidas este mismo jueves en prensa, el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón, Tomás Guitarte, se ha mostrado tajante: “Estamos cansados de tener que decir por activa y por pasiva cuál es nuestra postura con respecto a VOX y también de las estrategias de confusión y malas artes que utilizan algunos partidos».

Por este motivo, ha insistido en que Teruel Existe no estará en un Gobierno con VOX, no llegará a ningún acuerdo con ellos y tampoco apoyará los acuerdos que otros realicen con ellos. Guitarte ha destacado la importancia del respaldo de los ciudadanos votando de manera mayoritaria a la coalición Teruel Existe – Aragón Existe para aglutinar el voto y lograr una fuerza determinante para la formación de gobierno.