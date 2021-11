Teruel Existe apoya los Presupuestos y logra que arranque la autovía entre Alcañiz y Reus con un gran consenso

Tomás Guitarte ha anunciado este miércoles el apoyo de Teruel Existe a los Presupuestos Generales del Estado para 2022. Ha asegurado que otorgan un margen de confianza al Gobierno porque, a pesar de no satisfacer al completo sus reivindicaciones, sí que son los primeros presupuestos que empiezan a contemplar partidas para la lucha contra la despoblación y por el reequilibrio territorial, y con las enmiendas aprobadas han conseguido recuperar la inversión en la provincia.

Desde Teruel Existe han hecho hincapié en que el proyecto de PGE presentado por el Gobierno adolecía de algunas cuestiones demandadas desde la Agrupación de electores, a pesar de haber incluido en la disposición adicional 115, un requerimiento imprescindible que trasladaron en las negociaciones previas, para incluir las ayudas al funcionamiento de empresas en zonas despobladas, tal y como autoriza la Comisión Europea, por la grave situación demográfica de estos territorios.

En un primer momento el proyecto de PGE 2022 suponía un descenso de la inversión global presupuestada para la provincia de en torno a 15 millones de euros menos, respecto al 2021, que Teruel Existe se propuso corregir a través de enmiendas como uno de los objetivos principales. En la negociación mantenida por el diputado turolense no solo se ha recuperado el nivel inversor del 2021 sino que se ha superado, alcanzando los 21,5 millones de euros. Guitarte ha querido destacar que “no se trataba solo de incrementar la inversión, sino de destinarla a la subsanación de los déficits históricos de la provincia de Teruel más importantes, con un esfuerzo adicional dirigido a las infraestructuras para romper el aislamiento de las grandes infraestructuras, un objetivo que se ha conseguido”, así como también fortalecer los principales proyectos de ciencia.

Amplio consenso parlamentario para la autovía Alcañiz-Reus

La Agrupación de electores Teruel Existe presentó una enmienda conjunta con varias formaciones catalanas para dotar con un millón de euros el Estudio informativo de la autovía entre Alcañiz (Teruel) y Reus (Tarragona), la prolongación de la A-40 hasta el Mediterráneo cuyo desarrollo tan solo se preveía inicialmente entre Cuenca y Teruel. Finalmente ha sido aprobada con 287 sies, 3 noes, y seis abstenciones. Teruel Existe valora que este consenso “evidencia de un lado la especial importancia de este eje de comunicación para las comunidades autónomas del este de España, y de otro respalda el trabajo parlamentario desarrollado en las cámaras en busca del consenso y del bien común”.

Se trata de una infraestructura demandada reiteradamente por el Movimiento ciudadano, incluida en su plan de infraestructuras denominado Teruel 2019-2030 que fue presentado públicamente hace 2 años. Esta autovía a partir de la N-420 es un eje de especial trascendencia que permite superar el aislamiento de la provincia por el nordeste, al crear un nuevo eje hasta el litoral de Tarragona. Una vez finalizado será un eje vertebrador trascendental para todo el sector este de la península, un gran espacio geográfico que carece de una articulación norte-sur en el interior. “Es evidente que falta un elemento vertebrador principal, que además afecta a provincias que sufren un acusado problema de despoblación”.

En esta enmienda explican que “es un proyecto en el que se viene trabajando desde 2009”. Una autovía que conectará las infraestructuras de alta capacidad del litoral (A7, AP7, corredor mediterráneo) existentes en el entorno Tarragona y de Reus, con la futura A-68 (Bilbao-Zaragoza-Vinaròs), cuya construcción está avanzando en el norte de la provincia, en las Ventas de Valdealgorfa.Recuerdan que esta conexión une y da servicio a importantes núcleos urbanos como Alcañiz, Gandesa, Mora d’Ebre, y Reus, y que “su futura prolongación entre Alcañiz y la A-25 en Monreal del Campo o la A40 en Teruel conectaría el Mediterráneo a la altura de Tarragona, con el centro (área metropolitana de Madrid) y el oeste peninsular, contribuyendo a descongestionar la A-2 y la A-3”. Consideran que es “un avance estratégico en la conexión del eje del litoral mediterráneo con el interior peninsular y en la conformación del eje mediterráneo interior”.

La Cámara de Comercio de Reus ha emitido un comunicado en el que concede una «enorme transcendencia» a la aprobación de la enmienda. Lo califica de un «hecho sin precedentes» que la corporación valora muy positivamente atendiendo al trabajo hecho durante los últimos dos años para reclamar el desdoblamiento de este eje con conversaciones periódicas que la corporación ha mantenido con representantes políticos, entre ellos, Teruel Existe.

Primeros avances hacia una nueva política de equilibrio territorial

Durante este miércoles Guitarte también ha intervenido en el debate presupuestario que se desarrolla en el Congreso, en concreto en la sección del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Allí ha anunciado el apoyo de Teruel Existe a estos presupuestos, “por los compromisos con los ciudadanos que necesitan los recursos del Estado y de la Unión Europea para que los servicios, las inversiones y los fondos lleguen a empresas, familias, particulares y administraciones, impulsando la recuperación económica; y también para facilitar la ejecución de los fondos europeos que deben movilizar proyectos de impacto en toda España”. Pero, sobre todo, el diputado de Teruel Existe ha incidido en que los van a apoyar “para impulsar los primeros avances en la lucha por el equilibrio territorial contenida en estos presupuestos y por lo tanto por el reconocimiento de la necesidad de una nueva política territorial justa con los territorios de la España Vaciada”.

Guitarte se ha dirigido a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, para recordar que “el territorio es el recurso base para toda actividad. La sostenibilidad solamente se podrá alcanzar con el equilibrio territorial y revirtiendo la despoblación”. Del mismo modo, Teruel Existe estará especialmente vigilante con la ejecución presupuestaria y los compromisos adquiridos, destacando los 4200 millones destinados a reto demográfico, de los que ha solicitado una implantación eficaz en el territorio, “para que tengan el efecto deseado”.

Etiquetar a España Vaciada de cantonalista “revela desconocimiento absoluto de sus objetivos y omisión ante los problemas”

En alusión al presidente de Aragón, Javier Lambán, al etiquetar a España Vaciada como cantonalista para intentar advertir de supuestas dificultades de gobernanza que no son tales, Guitarte, ha trasladado la sorpresa de las entidades que forman la Coordinadora por el hecho de que “tras más de 45 años con un sistema electoral establecido, sea ahora, cuando aparecemos los olvidados, cuando se cuestione este sistema”. Ha argumentado que en un sistema democrático, “los ciudadanos tenemos derecho a la representación y creemos que cuanto más próxima y cuanto mejor refleje la demanda de los territorios será mejor”.

Guitarte ha defendido tajantemente que “en modo alguno se puede calificar como propuesta localista ni cantonalista a España Vaciada”, haciendo alusión precisamente a la unión de 160 plataformas de 25 provincias para demostrar que existe un proyecto de ámbito estatal, que es el de “luchar por el reequilibrio territorial del país, rectificando el modelo de desarrollo establecido, que polariza el desarrollo en determinadas áreas, dejando al resto del territorio, más del 70 por ciento, al servicio de las mismas. Queremos reconducirlo hacia un modelo de desarrollo que tenga el equilibrio territorial como uno de sus principales objetivos.” Para Guitarte, la España Vaciada no sólo no es localista sino que “probablemente sea la única opción que plantea un modelo alternativo, basado en un desarrollo sostenible en equilibrio territorial porque consideramos que si no hay equilibrio territorial difícilmente va a haber un desarrollo que sea calificable como sostenible”.

Ha puesto el ejemplo del trabajo desarrollado en el ámbito parlamentario por la Agrupación de electores de Teruel Existe, “implicado en los proyectos y la legislación de ámbito estatal, como demuestra nuestra participación en la Ley del Cambio Climático o en los proyectos de Reconstrucción”.

14 enmiendas aprobadas con más de 20 millones

Además de la enmienda aprobada en el pleno, se aprobaron 14 enmiendas transaccionales de Teruel Existe, consiguiendo un incremento de 13 millones de euros en la modernización de la vía actual entre Sagunto – Teruel – Zaragoza, así como mayor dotación para la potenciación del Corredor Cantábrico Mediterráneo. También logran la incorporación de nuevas partidas, que la propuesta inicial no recogía, destinadas a acometer tres tramos de la A-68 (Quinto – Azaila, Azaila – Híjar e Híjar – El Regallo) o la licitación del proyecto Villastar – Ademuz de la carretera N-330, entre otras.

Por otra parte, desde Teruel Existe se muestran satisfechos por lograr incluir a través de enmiendas nuevas inversiones presupuestarias que favorecerán el desarrollo en la provincia, entre ellas las destinadas a los museos de Etnografía o el de la Guerra Civil en Teruel, el proyecto de componente social Complejo Cultural y Redes Fundación Agustín Alegre de Teruel, la creación del Consejo Regulador de la Trufa y del Panel de Cata de la Trufa en Sarrión o el Parque Lineal de Lechago. Además han conseguido incrementar las partidas que habían conseguido para la Unidad Paleontológica de Dinosaurios en Teruel o el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA).