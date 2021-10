Teruel Existe y la Cámara de Comercio de Reus unen fuerzas para exigir la conversión de la N-420 en autovía, prolongación de la A-40

Teruel Existe y la Cámara de Comercio de Reus exigen la conversión de la N-420 en autovía. Así se puso de manifiesto durante la mañana del viernes en un acto en el que participaron el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte y el senador Joaquín Egea durante la rueda de prensa convocada por la Cámara de Comercio de Reus, invitados por su presidente Jordi Just, también presente en el acto, donde trasladaron el interés común de ambos territorios en torno al proyecto de la conversión de la N-420 en autovía, la prolongación de la A-40.

Se trata, cabe recordar, de la carretera nacional que transcurre desde Tarragona hasta Cuenca y que entra por la provincia de Teruel en la población de Calaceite con destino a la capital turolense pasando por algunos municipios como Alcañiz y Utrillas. De igual modo en Cuenca entronca con la A-3, por lo que constituiría una conexión directa con Madrid desde el territorio.

La A-40, explicaron, es una de las infraestructuras que demanda el Movimiento ciudadano Teruel Existe desde hace una década y se incluyó en el Acuerdo de investidura firmado con el partido socialista como una de las reivindicaciones prioritarias, comenzando con el avance del tramo entre Cuenca y Teruel, y continuando con su prolongación hasta Alcañiz y Reus. Además, la Cámara de Comercio de Reus y Teruel Existe ya mantuvieron contacto el año pasado, cuando la Agrupación de electores presentó las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para 2021 y se planteó una partida para poner en marcha el tramo Alcañiz – Reus, puesto que «se trata de un objetivo común para el beneficio de las comarcas de Teruel y Tarragona». Aquella enmienda no prosperó, pero este año, según ha anunciado Guitarte, se volverá a presentar. Jordi Just ha insistido en que para que este proyecto avance se requiere el apoyo de «todos los parlamentarios del territorio, que el año pasado dejaron solos en esto a Teruel Existe».

Eje entre el litoral y el oeste peninsular, y corredor mediterráneo interior

En palabras de Tomás Guitarte, tanto la provincia de Teruel como el interior de Tarragona «compartimos los condicionantes que han sufrido las zonas despobladas del país, con un déficit histórico en infraestructuras que vertebrarían nuestros territorios y hubieran permitido un mayor desarrollo». La conexión que supondría esta vía entre Teruel y Tarragona es considerada «esencial para el desarrollo» por Teruel Existe porque sería una pieza clave para crear un nuevo eje de desarrollo en Aragón integrado en un nuevo eje ibérico entre el litoral mediterráneo y el centro peninsular; se trazaría un nuevo enlace desde Madrid, pasando por Cuenca, Teruel, Alcañiz y Reus, conectando las regiones del centro con el Mediterráneo, y permitiendo el enlace con otro eje Mediterráneo interior desde Teruel hacia el sur, que conectaría con la A-3 en Utiel y terminaría en la provincia de Alicante, una columna vertebral para el sur de Aragón, la franja oriental de España y para Teruel.

Además, Guitarte explicó que están solicitando la mejora de la conexión ferroviaria entre Zaragoza – La Puebla de Híjar – Caspe – Reus – Tarragona, cuyo trazado y servicios en la actualidad «parecen de otro siglo por su falta de competitividad». Del mismo modo, consideran conveniente para la provincia de Teruel y especialmente para el Bajo Aragón, el desarrollo de la estación intermodal que enlace con el aeropuerto de Reus, tal y como defiende esta Cámara de Comercio. En cuanto al potencial para Tarragona, Guitarte ha explicado que estas vías de comunicación permitirían la accesibilidad con el interior, y «no sólo con la zona del Mediterráneo, que es la que se está desarrollando en mayor medida, con el consiguiente descolgamiento de esta otra parte». Además, para el turolense, con ejes de comunicación interiores como la A-40 «se ofrecería una alternativa que permitiría también descongestionar el gran tráfico de vehículos de las A-7, A-2 y A-3».

Joaquín Egea hizo alusión a la situación estratégica de la provincia de Teruel, en el centro de cinco grandes polos de desarrollo, pero por donde no pasa ninguna de las grandes vías que podrían comunicarlas de forma directa. Por ese motivo, ha explicado, «reivindicamos la A-40 y la A-68 entre otras inversiones en infraestructuras, y creemos que a su paso se generará actividad económica y desarrollo». Ha destacado la importancia de contar con la implicación de los propios territorios afectados y ha hecho alusión a la buena sintonía entre estas comarcas turolenses y tarraconenses, que «son vecinas y mantienen una relación como tales». Egea considera que «para lograr vertebrar de verdad es necesario generar polos de desarrollo potentes donde no los hay, especialmente en las zonas de interior».

No hay desarrollo sostenible sin políticas de equilibrio territorial

En el turno de preguntas e intervenciones de los allí presentes, se ha desarrollado un interesante debate acerca del desarrollo sostenible y el equilibrio territorial que requiere el país, en el que también ha intervenido el portavoz del Movimiento ciudadano Teruel Existe, Manolo Gimeno, insistiendo en que «no se trata sólo de hablar de rentabilidad estrictamente económica, sino que hay que buscar también la rentabilidad social, y para ello, es importante un modelo dispuesto a tratar las causas que han provocado esta situación, y no sólo actuar sobre las consecuencias». Los asistentes han coincidido en la conclusión de que otros países europeos no tienen un problema tan grave de desequilibrio como el de España, «porque en otros lugares éste ha sido un asunto prioritario en las políticas desarrolladas». «Francia tiene el objetivo de fijar población, lo cual tiene un coste que aquí no se quiere asumir». También ha habido coincidencia en que las comarcas colindantes de Teruel y Tarragona tienen mucho en común, por lo que «debemos mejorar las infraestructuras que nos acercan».