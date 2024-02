Teruel Existe denuncia «más de 100 incidencias» en el transporte sanitario urgente por parte de la adjudicataria en 8 meses

El Movimiento ciudadano Teruel Existe ha denunciado este miércoles que la empresa adjudicataria, Ambulancias Tenorio, en el transporte sanitario urgente aragonés «lleva registradas más de cien incidencias en los 8 meses de funcionamiento» y la remuneración de sus Técnicos de Emergencias Sanitarias -TES- «dista mucho de jugar a favor de la motivación de los trabajadores TES con 2.000 horas de formación, cuya nómina en el mes de enero ha sido de 954 euros». Son los datos que ha ofrecido en rueda de prensa el portavoz del Movimiento, Manolo Gimeno, quien también ha ofrecido una réplica a los distintos grupos parlamentarios tras la desestimación, el pasado día 15 de febrero de la continuación del trámite de la Proposición de Ley motivada por Iniciativa Legislativa Popular sobre la ordenación del Transporte Sanitario Urgente en Aragón.

Considera Gimeno que la votación en contra de continuar con el trámite por parte de PP, VOX y PAR supone «el desprecio de la opinión de más de los 14.000 aragoneses firmantes», pero también «el desprecio hacia el personal de enfermería de las UVIs móviles de transporte secundario; los trabajadores de la empresa adjudicataria; hacia el Movimiento ciudadano Teruel Existe; y el desprecio a la Democracia Participativa. En este último punto recuerdan que hacía 13 años que no se presentaba en un pleno de las Cortes de Aragón una Iniciativa Legislativa Popular.

La desestimación de las Cortes de Aragón no ha sido sólo para la internalización del transporte sanitario urgente, sino también para la creación de una empresa pública para desarrollar este servicio, así como para el resto de propuestas que recogía la ILP. Una de ellas, la de resolver el problema de la conectividad en las carreteras. «En algunas de ellas, muy transitadas, ni siquiera hay cobertura de telefonía y tenemos puntos negros sin ni conexión de voz», ha denunciado Gimeno.

También se pretendía la formación continuada, reglada y obligatoria del personal sanitario especialmente en atención primaria; la dotación de los centros de salud y consultorios locales; que las UVIs- como la de Alcañiz-, tengan médico presencial en todo momento y que el personal de enfermería no tenga que asumir responsabilidades «que no les competen sin cobertura jurídica». «Como sucede en el transporte urgente secundario (entre hospitales) en UVIs móviles, desde Jaca, Barbastro, Huesca, Calatayud, Alcañiz y Teruel, donde durante la mitad de su tiempo operativo carecen de médico presencial en la UVI», recalcaba Gimeno.

Ha aclarado que en la propuesta no se planteaba la rescisión de la actual empresa adjudicataria, sino que durante los tres años y medio que restan del contrato, se inicien los mecanismos de creación de la empresa pública.

En definitiva, ha afirmado, «se ha perdido una gran oportunidad de mejorar de forma integral toda la cadena de atención a la Urgencia y Emergencia». «Los portavoces de los grupos políticos de las Cortes dedicaron su tiempo a temas que no tenían nada que ver con la Ley, sobre todo alabanzas y reproches, y al binomio empresa pública o privada, más que a debatirla en profundidad. No aportaron argumentos sólidos para desestimar la Proposición de Ley y dejan claro que la decisión ha sido ideológica, cuando la enfermedad no entiende de ideología», ha recalcado Gimeno.

El portavoz del Movimiento ciudadano ha invitado a la ciudadanía a consultar en Internet la Presentación de la Proposición en el Pleno de las Cortes «y que cada uno saque sus conclusiones». «Nosotros vamos a seguir, somos corredores de fondo, seguiremos por todos los medios a nuestro alcance y en todas las instituciones, contando con el apoyo de los trabajadores del sistema del transporte sanitario», ha asegurado.

Réplica a las explicaciones parlamentarias

Gimeno ha trasladado sus réplicas al Partido Aragonés, en concreto al comentario de Alberto Izquierdo del que ha asegurado admirar su capacidad de contestar con «chascarrillos» a un tema tan trascendente y ampliamente respaldado por miles de aragoneses. En cuanto a VOX y PP, fundamentalmente se dedicaron, según el portavoz del Movimiento ciudadano, a ensalzar los logros del Gobierno del que forma parte y cargar con ímpetu contra el PSOE y resto de cuatripartito del gobierno anterior como responsables del pliego de condiciones del transporte sanitario, así como a demonizar la internalización del transporte sanitario urgente.

Desde el Partido Popular se anunció también una mesa de trabajo con representación de todos los partidos políticos para evaluar y hacer un seguimiento de la empresa adjudicataria del transporte sanitario en Aragón. Sobre la misma, desde el Movimiento ciudadano Teruel Existe recuerdan que la gerente del 061 ya tiene al día toda la relación de incidencias que se producen en el transporte sanitario, por lo que «sería suficiente que cada 15 días acudiera al Pleno o a la Comisión de Sanidad para aportar la información recopilada».

Aunque el PSOE votó afirmativamente a la Proposición de Ley, para que fuera ampliamente debatida en la Comisión, el diputado Iván Carpi aseguró que este partido no «ve» la internalización del servicio en la cadena sanitaria pública. «Su partido no puede evitar ese problema de fijación que tiene con el Movimiento Ciudadano Teruel Existe. La intervención del PSOE se centró en el frentismo político, alabando la gestión de la legislatura anterior y cargando contra el PP», ha concluido Gimeno.