Teruel Existe denuncia la falta del 20% de empleados públicos y pide un complemento para los destinados en zonas despobladas

La senadora Beatriz Martín ha realizado una Interpelación al Gobierno sobre la necesidad de la creación de un complemento de destino para las plazas de función pública localizadas en la España Vaciada, para garantizar la presencia de la Administración en todos los territorios, como política activa de lucha contra la despoblación.

Beatriz Martín ha comenzado su Interpelación urgente al Gobierno recordando el caso del cierre de la Oficina del INSS en Montalbán (Teruel), con la pérdida de un servicio público para toda la comarca y como la movilización continua de todos los habitantes de las Cuencas Mineras, que la plaza de administrativo se cubriese y el servicio continúe abierto. Martín ha mostrado su preocupación por que el problema vuelva a aparecer, si el funcionario pide otro destino.

La Senadora ha expuesto la situación actual, “la despoblación y la reducción de servicios e infraestructuras forman un círculo vicioso, que se retroalimenta”, detallando que la carencia de estos genera una mayor despoblación, y “cuanta menos gente habita un territorio, más se reducen los servicios y las infraestructuras proyectadas”. Ha pedido que hay que romper ese círculo vicioso, porque “no hacerlo, es condenarlos a su desaparición segura”, y ha incidido en que la pérdida de trabajadores públicos en el medio rural “es la muestra más palpable del abandono de la Administración General hacia la España

Vaciada”.

La falta de empleados públicos alcanza a las capitales de provincias pequeñas También ha destacado que esta carencia también la sufren las ciudades de las provincias despobladas, quedando sin cubrir sus plazas de servicios públicos por la atracción de las ciudades grandes. Martín ha subrayado que cada día es más común que provincias como Teruel se conviertan en lugares de “formación en prácticas, como punto de partida para nuevos destinos en las grandes ciudades”. Beatriz Martín ha explicado que así las plazas sólo son cubiertas unos meses, y que después de recibir la formación del personal permanente, estas plazas quedan vacantes de nuevo y “pueden pasar meses e incluso años sin ser cubiertas”, de modo que, en muchas ocasiones, tras unos años reglamentarios sin su ocupación, se acaban amortizando. La senadora ha explicado que las consecuencias son que se incrementa el trabajo de los empleados públicos que se mantienen en el territorio, que las plantillas envejecen, que no existe actualización con gente joven y formada en nuevas tecnologías, que desaparecen puestos de trabajo, servicios y desarrollo tecnológico de los cuerpos de la Administración General de “forma silenciosa, sin llamar la atención”.

Martín ha resaltado que en algunos cuerpos no existen bolsas de trabajo, porque no se hacen oposiciones continuadas ni abren bolsas para tener personal listo para cubrir vacantes o incluso ni se penaliza a las personas que están en la bolsa por no aceptar las plazas de las zonas despobladas.

Casi un 20% de las plantillas de funcionarios de AGE están sin cubrir en Teruel Para poder calibrar cuál es el problema al que se enfrenta en la España Vaciada, la Senadora ha expuesto datos de las plantillas que dependen de la Administración General del Estado en la provincia de Teruel:

Guardia Civil: Sobre una plantilla orgánica de 785 hay en la actualidad 683 agentes efectivos, lo que esto supone un 87% de ocupación, es decir, 102 agentes menos de los fijados en la plantilla para velar por la seguridad del medio rural.

Agencia Tributaria: Sobre una plantilla orgánica de 53 hay en la actualidad 43 empleados, implica que hay una merma de 10 personas que influye en cuanto a calidad de servicio que recibe el ciudadano.

INSS: Sobre una plantilla orgánica de 146 hay en la actualidad 131 plazas cubiertas y 15 vacantes, lo que implica un 10% de disminución en cuanto a calidad de servicio que recibe el ciudadano.

Instituciones penitenciarias: Sobre una plantilla orgánica de 146 hay en la actualidad 115 plazas cubiertas y 31 vacantes, es decir, más o menos un 21% de reducción en cuanto a calidad de servicio que recibe el ciudadano.

Juzgados de Administración General del Estado: Sobre una plantilla orgánica de 3 hay en la actualidad 2, es decir un 33% de las plazas y de minoración en cuanto a calidad de servicio que recibe el ciudadano.

Catastro: Sobre una plantilla orgánica de 46 hay en la actualidad 37, con una reducción de un 19% en cuanto a calidad de servicio que recibe el ciudadano.

Confederación Hidrográfica del Ebro en Teruel: Sobre una plantilla orgánica de 33 hay en la actualidad 28 plazas ocupadas, 15% de disminución, sobre la calidad de servicio que recibe el ciudadano. Si el análisis alcanza el conjunto de Aragón, la reducción pasa a un 19%.

Con estas cifras la Senadora de Teruel Existe ha concluido que en la mayoría de los organismos de la Administración del Estado citados hay en torno a un 20% de puestos sin cobertura, lo que provoca más carga de trabajo y menos calidad en el servicio, “en cualquier administración eso es importante, pero en una zona despoblada ese 20% puede significar que exista o no exista un Servicio Público”.

Es necesario garantizar la presencia de los empleados públicos en las zonas despobladas. Además, Martín ha enfatizado la importancia de estos empleos para la demografía de las zonas despobladas, “cada puesto de trabajo supone una familia que se instala en el medio rural, que en muchos casos permite mantener los servicios educativos y dinamizar la pequeña y frágil economía de los pueblos, donde cada pequeño negocio depende que funcione el resto”.

La senadora ha recordado al ministro Miguel Iceta que es necesario tomar medidas al respecto y medidas urgentes y necesarias, no sólo las 136 medidas del Plan para el Reto Demográfico, “hay que realizar acciones desde todos ministerios que tienen en sus manos la ayuda para frenar el descenso de población”. Su Ministerio sólo tiene actuación en tres de ellas, pero dos son las únicas que hacen referencia al mundo rural: Cambiar la tendencia actual de pérdida de efectivos que experimentan las Delegaciones del Gobierno y garantizar la calidad en igualdad de condiciones para los ciudadanos en el conjunto de territorio.

En los presupuestos generales Teruel Existe ya presentó una enmienda en la que pedían el establecimiento de un complemento de territorialidad para los trabajadores públicos que decidan apostar por vivir en el medio rural. Beatriz Martín ha recordado que es una herramienta que se aplica en territorios como Ceuta, Melilla, Islas Canarias y Baleares, que les han servido para mantener población, “es la mejor referencia para hablar de la indemnización por residencia para territorios con poca densidad de población, porque son medidas que funcionan, y que son la forma de solucionar el problema excesivas vacantes en los puestos de trabajo de la administración en los territorios de la España Vaciada, que constituyen una auténtica periferia interior”.

Beatriz Martín también le ha planteado al Ministro como solución la desconcentración de la administración central, “consolidar el teletrabajo y que sea la administración descentralizada, con centros o sedes a lo largo y ancho de todo el territorio que permitan el acceso a las personas en el medio rural, con puestos de trabajo que no obliguen al trabajador a estar en una sede de una gran ciudad y que le permitan realizarla independientemente de su ubicación”.

Iceta estudiará el complemento a los funcionarios destinados en la España Vaciada

El ministro de Política Territorial y Función Pública Miquel Iceta ha agradecido las propuestas y el tono a la Senadora, y se ha mostrado dispuesto a estudiar la medida planteada Teruel Existe, de establecer un complemento salarial para el personal funcionario destinado en municipios de la España vaciada como medida para fijar población.

Además, el Ministro ha anunciado que el Gobierno aprobará próximamente un Real Decreto sobre teletrabajo en la Administración General del Estado, “y ahí cabrá también pensar la propuesta sobre este complemento territorial». Ha detallado que se contempla una modalidad especial de teletrabajo con una prestación de servicios presencial del 10% mensual.