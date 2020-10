Teruel Existe denuncia que el Gobierno ha dejado perder ayudas de la UE para empresas turolenses desde 2016 por valor de 54 millones

Las empresas de la provincia de Teruel y de Soria podrían optar a las ayudas a la inversión, al transporte y al funcionamiento que otorga la UE a las entidades que se ubican en territorios catalogados como ‘Zonas muy poco pobladas’, como ocurre en países europeos como Finlandia y Suecia.

El diputado de Teruel Existe Tomás Guitarte ha explicado este martes en rueda de prensa que lleva manteniendo conversaciones desde hace semanas con el Ministerio de Hacienda para afrontar la posibilidad de que las empresas de las provincias más despobladas de España puedan obtener una reducción de los costes laborales de Seguridad Social. Ante sus preguntas, el Ministerio de Hacienda le ha informado en una “nota sobre los incentivos fiscales establecidos por las autoridades europeas para las zonas de muy baja población” precisando que “el régimen actual permite ayudas a la inversión y al funcionamiento para empresas en Teruel y Soria, de conformidad con las Directrices de ayudas estatales de finalidad regional para 2014-2020”.

Sin embargo, hasta el momento el ejecutivo central se mostraba reacio a aplicar estas reducciones fiscales por considerar que podían ir en contra de la propia normativa europea sobre la libre competencia.

Ahora se habrían dado cuenta de que tanto la provincia de Teruel como la de Soria reciben la catalogación de “Zonas muy poco pobladas” por parte de las autoridades europeas, que las incluyeron en el año 2016 de forma nominativa, a pesar de no cumplir los requisitos de densidad de población, pues ambas tienen más de 8 habitantes por kilómetro cuadrado.

Poner en marcha estas ayudas supondría un ahorro al empresariado de Soria de unos 40 millones de euros al año y de 54 millones al año en Teruel. Ahora el Ejecutivo español «ha de dar un paso al frente» -denuncian desde Teruel Existe- e implementar las ayudas a las provincias de muy baja densidad, permitidas por la Unión Europea en sus Directrices de ayudas estatales de finalidad regional para 2014-2020, ampliado a 2021, para que las bonificaciones en los costes laborales salgan adelante y se apliquen en el ejercicio de 2021, más aún cuando el reequilibrio y la cohesión territorial, así como la lucha contra la despoblación, son uno de los objetivos declarados para la acción de gobierno.

“Creemos que debe confirmarse si esto es así y si es así pedimos que el Gobierno español actúe en este año que queda, modificando o concediendo esa posibilidad al funcionamiento de las empresas que sería una bonificación en la cuota de la Seguridad Social que podría llegar hasta el 20%”, ha declarado el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, durante la rueda de prensa dirigida a los medios.

“No obstante, toda la labor que se está haciendo de alegar a la modificación del nuevo reglamento europeo hay que seguir haciéndola porque sí que existe riesgo de que pasemos a estar fuera de las ayudas de funcionamiento”, ha añadido Guitarte haciendo referencia a la normativa futura de la política regional de la Unión Europea para el periodo 2022-27 .

El diputado se ha preguntado cómo ha sido posible que durante este periodo de tiempo no se haya aplicado este modelo de ayudas, por qué el Gobierno de España no dio ningún paso para ponerlas en marcha, aún a sabiendas de que ambas provincias estaban incluidas en la categoría de “Zonas poco pobladas” o por qué el Gobierno autonómico no comentó que estaban vigentes estas ayudas, incluso cuando ya estaban reconocidas.