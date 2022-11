Teruel Existe denuncia que el tiempo de respuesta ante una emergencia sanitaria no se cumple en el 30% de los municipios de la provincia

Continúan las críticas desde el ámbito político ante la entrada en vigor del nuevo contrato de transporte sanitario urgente que recientemente ha adjudicado el Gobierno de Aragón. Teruel Existe ha denunciado este viernes en rueda de prensa que con este contrato no se cumplirá el tiempo medio de respuesta establecido en 30 minutos en el medio rural: en el caso de la provincia de Teruel la respuesta óptima ante una emergencia no se cumple en el 30% de municipios, aseguraron. En el 23% en Zaragoza y en el 29% en Huesca. El portavoz del Movimiento Ciudadano Teruel Existe, Manolo Gimeno, ha realizado la comparecencia en la que ha trasladado la valoración de la situación de la urgencia y emergencia sanitaria en la provincia.

Gimeno ha insistido en destacar la relevancia de la primera actuación sanitaria sobre la urgencia y emergencia, que en el medio rural es el equipo de atención primaria, y que realizan la valoración a partir de la cual se pone en marcha el dispositivo y se establece el medio de transporte operativo más adecuado, recordando también que antes de proceder al traslado, el paciente tiene que haber sido diagnosticado, tratado y estabilizado por este equipo.

Sobre el nuevo contrato de Transporte Sanitario, desde Teruel Existe consideran, en primer lugar, que este servicio debería gestionarse desde el ámbito público en lugar de privatizarse, al igual que se gestiona el resto de la cadena de la urgencia y emergencia: el 061 y 112, la asistencia sanitaria in situ y la atención hospitalaria.

Por otra parte, valoran que la situación en que va a quedar la provincia de Teruel cuando entre en vigor el nuevo contrato es “preocupante”. Para Manolo Gimeno, la misma definición de emergencia del pliego que rige el contrato ya abre la puerta a que el transporte para emergencia pueda “ir acompañado o no” de equipo médico y enfermería, un criterio “inadmisible” ante situaciones que conllevan amenaza vital y en las que durante el traslado (en nuestro entorno en ocasiones de más de una hora) pueden surgir complicaciones importantes que hay que tratar.

Incomprensible que planteen UVIS sin médicos

Manolo Gimeno ha explicado que 8 ambulancias de Soporte Vital Básico de la provincia (Cella, Orihuela del Tremedal, Sarrión, Perales, Híjar, Mosqueruela, Alcorisa y Muniesa) van a perder operatividad puesto que los equipos pasan de estar operativos con el personal localizado durante las 24 horas, a tener presencialidad durante 12 horas, de tal forma que se gana en presencialidad pero sólo de 9 a 21 horas, mientras que se pierde el servicio durante las noches, que no se prestará ni de forma presencial ni localizada.

Se genera un gran problema en la asistencia de las UVIs móviles de Teruel y especialmente de Alcañiz. La UVI de Alcañiz únicamente estará operativa de manera presencial doce horas, de 9.00 a 21.00, de lunes a domingo. Con dotación de médico únicamente de lunes a viernes en ese horario. Los fines de semana y festivos es sustituido por un técnico en emergencia sanitaria (TES). La UVI de Teruel está operativa de manera presencial 24 horas de lunes a domingo. La dotación de médico es solo por la mañana de lunes a viernes, el resto de tiempo, noches, domingos y festivos, el médico se sustituye por un técnico en emergencia sanitaria.

Ambas UVIs móviles cuentan además con Conductor (TES) y DUE (diplomado Universitario de enfermería). La situación de Alcañiz es particularmente grave ya que el hospital de Alcañiz carece de UCI y los pacientes críticos tienen que ser trasladados al Hospital de referencia Miguel Servet de Zaragoza necesitando un tiempo en torno a cuatro horas desde su activación hasta su retorno a la base.

Posibles responsabilidades jurídicas

Gimeno ha explicado que en unos meses comenzará el servicio de la nueva empresa, y que los colegios profesionales de Médicos y Enfermería de Teruel deberían valorar si esta situación puede generar responsabilidades judiciales y manifestarse con rotundidad.

En cuanto a la problemática que conlleva para el personal de enfermería hay que plantearse si tienen cobertura legal o no cuando los pacientes van derivados al hospital en este transporte sin médico, y también para el propio médico que indique el traslado en estas condiciones. No descartan incluso las responsabilidades para el propio Gobierno autonómico, dado que la actuación se desarrolla en base a un pliego de condiciones con deficiencias que no se pueden justificar.

Propuestas de Teruel Existe

Teruel Existe incide en que éste y otros problemas sanitarios son consecuencia de que, con frecuencia, al frente de la toma de decisiones hay personas con escasa o nula formación en gestión sanitaria, por lo que abogan por la profesionalización de la gestión de la Sanidad. Además, consideran imprescindible la formación continuada y obligatoria de los equipos de atención primaria en la Urgencia y la Emergencia y una dotación de medios materiales suficiente en los consultorios locales, no sólo en los centros de salud, hasta incluso que médicos y enfermeros dispongan en su propio vehículo de desfibrilador y botiquín necesario para estas actuaciones de urgencia.

Piden también la creación de la especialidad médica de Urgencias y Emergencias. Inciden en que el transporte sanitario debe integrarse en el sistema público de salud en lugar de privatizarse y piden una dotación de personal ininterrumpida.