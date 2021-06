Teruel Existe sale del Grupo Mixto en el Senado y formará grupo con Ciudadanos y el Partido Regional Cántabro

Teruel Existe abandona el Grupo Mixto en el Senado y constituirá un grupo con Ciudadanos y el Partido Regional Cántabro. Lo hacen tras un acuerdo con el partido naranja, que se veía obligado a disolverse como grupo tras la marcha de varios senadores al mixto y con el único fin de «tener más participación en la Cámara Alta». Beatriz Martín y Joaquín Egea, los dos senadores de la Agrupación de electores han explicado en una rueda de prensa, este jueves, que en la reorganización del Senado, se suman al que se denominará Grupo parlamentario Democrático. Han explicado que se trataba de hacer “un ejercicio de transparencia, una obligación con la ciudadanía de Teruel,” para que la opinión pública pueda conocer todos los detalles sobre el cambio de Grupo parlamentario que se va a realizar.

Teruel Existe ha informado que este jueves han registrado una petición a la Mesa del Senado en el que sus dos senadores solicitan, junto al senador del Partido Regionalista de Cantabria, su adscripción al Grupo de Ciudadanos, que cambia su nombre a partir de ahora a Grupo parlamentario Democrático (Ciudadanos, Teruel Existe y PRC), integrando a seis senadores”.

El senador Joaquín Egea ha comenzado recordando que al inicio de la Legislatura entraron a formar parte del Grupo Mixto del Senado, integrado por seis formaciones y nueve senadores. Entonces Teruel Existe junto a otras formaciones ya intentó tener un grupo propio negociando con el PSOE y el PP, algo que no favorecieron. Los grupos se conforman al inicio de la legislatura, siendo necesarios diez senadores para su conformación. Una práctica habitual es el préstamo de senadores de los grupos mayoritarios; para mantener el grupo deben permanecer un mínimo de seis al final de cada periodo de sesiones.

Con las recientes elecciones de Madrid y Cataluña, además de con la moción de censura en Murcia, recientemente se han incorporado más senadores al Grupo Mixto, hasta llegar a diez y podrían ser trece dentro de dos semanas, si no actuaban. El senador de Teruel Existe ha transmitido que un Grupo Mixto de trece senadores con siete formaciones políticas y dos senadores no adscritos, “sería un grupo prácticamente ingobernable y en él que no tendríamos prácticamente voz, no tanto en las comisiones, pero si en los plenos”, ya que tendrían que repartir los tiempos de intervención entre ocho o nueve formaciones. Además Egea ha explicado que también afecta a la ronda de interpelacionesy mociones en el pleno.

Esta situación les ha llevado a una reflexión, “algo teníamos que hacer, no podíamos permitir que en la Cámara de representación territorial corrieramos el riesgo de perder visibilidad por y para los turolenses, pero también para Aragón y para todos los territorios de España Vaciada”, ha concluido Egea. También han explicado que a raíz de las recientes elecciones y de la moción, los cambios también han provocado que el grupo de Ciudadanos pasase de nueve a tres senadores, con lo cual perderían el grupo parlamentario. Joaquín Egea ha relatado que varios miembros del Grupo Mixto estuvieron reflexionando, y “decidimos que si era posible había que intentar no perder un grupo parlamentario”. Para ello se han unido varias formaciones y cambian el nombre del grupo.

Joaquín Egea ha destacado que el Grupo parlamentario Democrático al estar formado por seis integrantes, “los dos senadores de Teruel Existe cada seis plenos tendremos derecho a una pregunta oral, ganamos mucho porque antes era cada nueve plenos”. Ha explicado que también tendrán derecho a entrar en el turno rotatorio para presentación de interpelaciones y mociones al Pleno, que es mucho mayor que el que tenían en el Grupo Mixto, al no estar considerado este como un grupo usual y ser “un cajón desastre” dónde van todos aquellos senadores que no están escritos a ningún grupo.

“Creemos que es una decisión que permite no convertir el Grupo Mixto del Senado en un totum revolutum”, y ha concluido resaltando que hasta ahora han trabajado sin ningún problema, manteniendo una “excelente relación con los compañeros” incluso presentando más de una moción firmadas por varios integrantes, “demostrando que nuestra filosofía de trabajo es buscar el consenso y sumar, y esta misma filosofía es la que vamos a trasladar al Grupo Democrático.“

La senadora de Teruel Existe, Beatriz Martín, ha informado que “queremos mantener esta forma de trabajo de forma conjunta aunque haya diferentes diferentes formaciones políticas, pero cada uno mantiene su independencia en las decisiones y votaciones, y sobre todo lo que insistimos desde el primer momento fue en mantener las mismas comisiones que estamos llevando una portavocía hasta ahora”; por lo tanto continuará Joaquín Egea como portavoz de Transición Ecológica, y Beatriz Martín como portavoz de las comisiones de Reto Demográfico, de Asuntos económicos y de Presupuestos, una de las condiciones indispensables que pusieron para cambiar de grupo . Además ha transmitido que ahora podrán ser portavoces de más comisiones.

Beatriz Martín ha destacado que es importante tener más tiempos de intervención, “es una mejora en la forma de trabajo y en poder dar más visibilidad a nuestros objetivos y proyectos”. Ha valorado que en todo momento “hubo ganas de colaborar por parte de todas las formaciones, y también para cambiar el nombre a Grupo Democrático, y al final para todos es positivo”. Martín ha informado que el documento se ha registrado hoy y el martes la mesa lo pondrá en conocimiento de los portavoces de todos los grupos, y se hará efectivo el 16 de junio.