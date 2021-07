«Teruel es una tierra de silencios de los que aprender»

Cada uno de los 12 relatos que componen ‘Tierra de silencios. Memorial turolense’ es un homenaje a las personas, tradiciones, historias y paisajes de la provincia. Un viaje compuesto de varias estampas, peculiares, concretas y vivas que Francisco Javier Aguirre ha tratado de plasmar en su último libro. Una obra que invita a sentir de cerca la provincia y a desempolvar los recuerdos -quien los tenga- vinculados a esta tierra. Lo hacen incluso Javier Sierra y Antón Castro en el prólogo y el epílogo respectivamente, en una suerte de confesión del liviano y comprensible pecado de amar Teruel.

Aguirre hace años que se proclamó enamorado de la provincia, porque «Teruel no es solo la capital», como bien remarca. Director de la Biblioteca Pública, del Archivo Histórico Provincial y del Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas en Teruel entre 1978 y 1988; y director provincial de Cultura y Educación en Teruel de 1983 a 1987, confiesa haber recorrido las diez comarcas a través de numerosos viajes, con escala en gran cantidad de pueblos, conociendo a mucha gente cuyos nombres e historias aparecen o bien directamente o de una forma más discreta en dicho libro. «En casi todo lo que yo he escrito hago una proyección de vivencias, experiencias, de gente… Hay textos, párrafos o relatos enteros que están escritos casi para una sola persona», confiesa.

El primero de los relatos de ‘Tierra de silencios’ se ubica en Alcañiz y permite entablar conversación con una figura prácticamente desaparecida del imaginario colectivo actual, la del campanero. Tras él, once historias más que transitan por paisajes y enclaves, algunos muy conocidos y otros un poco menos, como el cementerio de Cantavieja. Lugares donde el silencio de Teruel se persona y se hace sentir a través de las palabras de Aguirre, que lo considera elemento clave y necesario: «El silencio es una maravilla. No es un tema muy aplaudido hoy en día. Todo es ruido, todo es alboroto, todo es follón. Pero Teruel y la provincia en general ofrecen una amplia gama de silencios. A veces silencios sonoros, acompañados de vuelos, píos y cantos de pájaros; o de la oscilación de la brisa en los pinares. El silencio para el ser humano es muy muy muy ilustrativo, muy reconfortante. No es ignorancia, es profundidad. El silencio enseña. El silencio no significa tener los ojos cerrados, los oídos cerrados; no significa mas que tener el corazón, el alma y la mente abiertas para que nos den su lección. El silencio para mí es importante, y Teruel es una tierra de silencios, de los que uno puede aprender».

Apasionado del Matarraña, ha dedicado siete libros a hablar de su encanto. De hecho, acaba de publicarse ‘Sinfonía del Matarraña’, que aglutina cuatro de esas obras. Aunque sin desmerecer la belleza y magia de cada uno de los escenarios que ha recorrido, recogido y plasmado en el resto de la provincia.

En ‘Tierra de silencios’, Aguirre también hace hueco al Pastor de Andorra, José Iranzo, y a su mujer, Pascuala Balaguer. Además de a otros grandes nombres de la cultura turolense, como Joaquín Carbonell, Desideri Lombarte y Antón García Abril. Todo ello en un libro cuyo afán es dar a conocer la esencia de la provincia y sus silencios, porque, «como sabemos, lo que no se conoce, no se quiere».