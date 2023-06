The Silent Route hospeda una exitosa segunda edición de los Premios Moto Turismo

The Silent Route celebró este fin de semana una exitosa segunda edición de los Premios Moto Turismo. La carretera panorámica de las Comarcas del Maestrazgo y Andorra-Sierra de Arcos era este año el lugar elegido para un evento que acabó yendo mucho más allá de los premios, convirtiéndose en un «fantástico fin de semana» lleno de rutas, gastronomía, cultura y unión fraternal entre todos los amigos y sectores de la moto y el turismo.

Aparte de la propia entrega de los galardones, también se habían planificado un sin fin de actividades que comenzaron el propio jueves. Cinco periodistas especializados en el mundo del motor y las cinco motocicletas finalistas viajaron entonces desde Madrid hasta el Hotel & Resort Hostal de la Trucha situado en plena Ruta del Silencio, cerca de la población de Villarluengo. Su ruta fue parte de la prueba para evaluar a la mejor moto viajera. En ella participó también Lucas Villalba, responsable de neumáticos Continental, pues todas las motos utilizaron el nuevo Conti RoadAttack 4 como elemento fundamental que iguala para todas en su contacto con el suelo, el fotógrafo oficial y el operador de dron.

Su evaluación continuó el viernes, cuando se realizaron las sesiones fotográficas y tomas de vídeo que finalizaron en Gargallo, donde fueron recibidos por el alcalde y toda la corporación municipal en el Ayuntamiento para tomarse un aperitivo que dio paso a la comida de prensa en la Venta la Pintada. Allí también se votó en secreto la mejor moto viajera de los galardones a criterio de los periodistas, resultando finalmente vencedora la Ducati Multistrada V4.

Ruta por toda The Silent Route

El sábado el día comenzó con una ruta turística abierta a todos los aficionados con una caravana de 70 motocicletas llegadas desde muchos rincones de España. Su primera parada no podía ser otra que el monumento The Silent Route, recién pintado para la ocasión, donde se tomo una foto de familia para el recuerdo. Seguidamente, desde allí partieron en una ruta de 200 kilómetros en la que transitaron por The Silent Route al completo y otros muchos lugares magníficos para el turismo del Maestrazgo y Andorra-Sierra de Arcos, como Castellote o Andorra.

Su segunda parada fue en el pueblo de Mirambel, donde se degustaron pastas de los hornos de la zona y zumos en la zona en el magnífico trinquete renacentista del edificio del Ayuntamiento. La siguiente escala fue en Alloza, donde todos los participantes pudieron colocar sus motocicletas en el interior del polideportivo a resguardo de los rayos del sol que mantuvieron altas temperaturas durante toda la jornada. Allí les agasajaron con un aperitivo con pan de pueblo y excelente aceite de la comarca, que dejaron a los participantes listos para completar el recorrido, que finalizó en la Venta la Pintada, en cuyo jardín tuvo lugar la comida.

Más de 100 asistentes a la gala de premios

Una vez llegó la tarde se desarrolló la recepción en la terraza del Hotel La Trucha donde se encontraba el gigantesco Photocall con los logotipos de los 150 candidatos que se presentaron en esta edición. A las 20.00, en el magnifico escenario de lo que fuera la primera fabrica de papel moneda de España y hoy excelente hotel, dirigida por el ilustre presentador Valentín Requena, se fueron abriendo los sobres para desvelar los ganadores de cada una de las 12 categorías y el premio de Honor que como ya se había comunicado anteriormente fue otorgado a Don Francisco Torres. Más de cien asistentes vivieron en directo la ceremonia en la que participaron la directora general de Turismo, Gloria Pérez, el director del Servicio provincial de Carreteras, Ignacio Belanche, los presidentes de comarcas, Marta Sancho y Roberto Rabaza, alcaldes y concejales de varios ayuntamientos de la zona, la Federación Internacional de Motociclismo, la Real Federación Española de Motociclismo, ANESDOR, y todas las marcas relacionadas con el mundo del turismo y las motocicletas.

Los ganadores de cada categoría se fueron desvelando en una entretenida y divertida tarde y cada uno de ellos recogió el galardón emocionado y agradeciendo al jurado multidisciplinar compuesto por 150 personas de todos los ámbitos que determinaron con sus votos el vencedor de cada categoría.

A continuación se celebró la Cena de Gala en la terraza donde por su formato tipo coctel se pudieron intercambiar ideas y realizar net-working entre instituciones, empresas y viajeros para, entre todos, seguir haciendo crecer las conexiones y promociones entre el mundo del turismo y las motocicletas. La lluvia hizo su aparición, pero todo estaba previsto y la suculenta y exquisita cena pudo continuar sin interrupción en el interior del hotel, convirtiendo a la climatología en una anécdota mas del evento.

La segunda edición de los Premios Moto Turismo se consolidó así como una cita única donde se reúnen a todos los sectores implicados y que tiene entre sus objetivos situar a España como líder de los viajes en motocicleta a nivel mundial. Todo ello en The Silent Route, una carretera más que reconocida entre los vecinos del territorio y que cada día atrae a más visitantes.

Ganadores premios Moto Turismo 2023

Ruta Nacional: Huesca la Magia en ruta.

Ruta Internacional: Tajo Internacional

Iniciativa privada: Concentración Internacional La Leyenda continúa

Iniciativa de marca: Punta a Punta BMW

Iniciativa Solidaria: Marta Insausti, la motera. Vuelta al mundo Solidaria.

Hostelería: BikerFriendly

Entidades: Motoclub Bañezano

Innovación: Continental.

Comunicación: Fórmula moto

Viaje destacado: Cinco amigos en Himalaya

Rincones de interés: Estación internacional de Ferrocarril en Canfranc

Motocicleta viajera: Ducati Multistrada V4

Premio de Honor: Paco Torres