The Silent Route presenta tres nuevos calendarios

El área de Turismo de la Comarca del Maestrazgo, impulsora de The Silent Route junto con la Comarca Andorra Sierra de Arcos, ha lanzado unos calendarios de bolsillo temáticos para este 2021. Ambas comarcas comparten el trazado de la carretera A-1702 que, en apenas 63km, recorre algunos de los paisajes más bonitos y agrestes de la provincia de Teruel, dando acceso a espacios naturales y patrimoniales de gran valor. A raíz de la puesta en valor de este vial nació The Silent Route, que ha llamado la atención de miles de turistas que la recorren, sobre todo en moto, para disfrutar del espectáculo natural que ofrece.

Rubén García y Ernesto Pastor, dos embajadores de la Ruta Silenciosa, son los artistas que han contribuido al calendario con sus dibujos. “Hemos editado tres calendarios diferentes, con imágenes del Cuarto Pelado, de los Órganos de Montoro y de la cabra Silenciosa, símbolos destacados de The Silent Route” señala Cristina Mallén, técnica de Turismo en la Comarca. “Vimos en el perfil de Instagram de Rubén el dibujo del Cuarto Pelado y, en el de Ernesto, la cabra silenciosa. Contactamos con ellos y muy amablemente los cedieron para los calendarios. Además, le pedimos a Ernesto un tercer dibujo, el de los Órganos de Montoro para completar las distintas ediciones de calendarios y pegatinas” añade Mallén.

Los dos dibujantes han colaborado como embajadores de The Silent Route, personas que ayudan a la difusión y promoción de este producto turístico. “Junto con la Comarca Andorra Sierra de Arcos tenemos pendiente realizar el acto de nombramiento de embajadores de The Silent Route, pero debido a la Covid-19 todavía no hemos podido llevarlo a cabo” apunta el presidente de la Comarca.

Los calendarios se hicieron a finales de 2020, pero debido a las fuertes restricciones de movilidad que impedían el movimiento entre provincias, no habían podido distribuirse. Con la mejora de la situación y la consiguiente flexibilización de las medidas, “los calendarios ya están disponibles en todos los alojamientos, restaurantes, bares y comercios de los pueblos de la ruta, así como en las sedes de ambas comarcas” explica Marta Sancho, presidenta de la Comarca Andorra Sierra de Arcos.

Prácticamente la totalidad de los establecimientos que forman la ruta están abiertos y se espera que durante toda la Semana Santa, haya mucha afluencia de visitantes en el Maestrazgo que se aventuren a recorrer The Silent Route, puesto que engloba algunos de los lugares más visitados de la comarca como el nacimiento del río Pitarque o las pasarelas de Valloré. De cualquier modo, se alerta de que “el firme de la carretera entre Villarluengo y el Cuarto Pelado se encuentra en obras, así que recomendamos precaución al circular por ese tramo” detalla Rabaza.