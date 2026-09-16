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16 SEP 2026|

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Toboganes gigantes e hinchables para estrenar este sábado la nueva piscina climatizada de Alcañiz

La jornada se celebrará de 9.30 a 13.30 con actividades acuáticas, música y animación para todos los públicos. Este miércoles ha sido el primer día de uso deportivo de las nuevas instalaciones

Imagen de las nuevas instalaciones en la Ciudad Deportiva Santa María. / Ayto. Alcañiz
Imagen de las nuevas instalaciones en la Ciudad Deportiva Santa María. / Ayto. Alcañiz

La COMARCA16 09 2026

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Alcañiz

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La nueva piscina climatizada de 25 metros de Alcañiz vivirá este sábado una jornada especial de estreno con toboganes gigantes, circuitos de hinchables, zonas de diversión acuática, música y animación en directo. La actividad se desarrollará de 9.30 a 13.30 y está pensada para todos los públicos, aunque tendrá una atención especial hacia los más pequeños. Durante toda la mañana habrá monitores y personal de animación encargados de coordinar las propuestas y garantizar el buen desarrollo de la jornada.

La cita llega después de que este miércoles haya sido el primer día en el que los usuarios han podido acudir a hacer deporte a la nueva piscina, tras la puesta en marcha de las primeras reservas. Desde el Ayuntamiento y el Servicio Municipal de Deportes se invita a la ciudadanía a participar en esta jornada y a conocer las nuevas instalaciones.

Una piscina de 25 metros y seis calles

El nuevo vaso tiene 25 metros de longitud y seis calles delimitadas por corcheras, con una profundidad de entre 2 y 2,20 metros y una capacidad de 656 metros cúbicos de agua. La piscina cuenta con servicio de socorrista, seis duchas y comparte vestuarios con la piscina de 16 metros. Además, es totalmente accesible para personas con movilidad reducida, con rampa, silla abatible en las duchas y un elevador para facilitar el acceso al agua.

Otro de sus elementos destacados es el amplio ventanal que rodea el recinto, cubierto con paneles traslúcidos que permiten la entrada de luz natural sin restar privacidad. La instalación también dispone de equipamiento homologado para albergar competiciones deportivas, como pódiums de salida, señalética, sistema de cronometraje electrónico y paneles de viraje en cada calle. Las gradas superiores tienen capacidad para más de un centenar de espectadores.

Inauguración oficial el 27 de septiembre

Además de la jornada de este sábado, está prevista una inauguración oficial el próximo domingo 27 de septiembre. El concejal de Deportes, Eduardo Orrios, ha avanzado que habrá «muchas sorpresas».

Durante septiembre, la piscina climatizada de 25 metros abre de lunes a viernes de 15.00 a 21.00 horas y los sábados de 9.00 a 14.00. A partir de octubre, el horario entre semana se ampliará hasta las 22.00 horas, mientras que los sábados se mantendrá de 9.00 a 14.00 horas. La reserva de calles se realiza a través de deportes.alcaniz.es y las plazas para cada jornada se habilitan diariamente a partir de las 12.00 horas para el día siguiente.

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