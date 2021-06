Todo listo en Andorra para acoger la gala de los Premios Simón con Miriam Díaz-Aroca como embajadora

Los Premios Simón del Cine Aragonés cumplen diez ediciones y lo celebran saliendo por primera vez de la ciudad de Zaragoza. El lugar elegido es Andorra, y más concretamente el parque de San Macario, para celebrar este sábado a partir de las 22.00 la gala de entrega de los reconocimientos a los trabajos audiovisuales con sello aragonés. Llegan con el patrocinio de la Diputación de Teruel (DPT), en cuya sede se lanzaron este miércoles los detalles de esta ceremonia, entre otros, el papel de la actriz Miriam Díaz-Aroca como embajadora del audiovisual aragonés. Toma el testigo de otros compañeros de profesión a los que se les encomendó esta tarea en años anteriores: el actor leonés Jesús Vidal (‘Campeones’) fue el embajador de la cita de 2019; la actriz catalana Gemma Cuervo lo fue en 2018 y el director navarro Montxo Armendáriz, en 2017 siendo el primero.

Antes de la cita del sábado, la Academia del Cine Aragonés (ACA) ha organizado el último de los actos previos que han ido llevando a Andorra en los últimos meses. El colofón será una mesa redonda que se llevará a cabo el viernes desde las 19.00 en el Espacio Escénico de la Casa de Cultura de Andorra. Participarán la actriz María José Moreno, quien fue Simón de Honor 2017, el actor Fernando Esteso, premiado en 2016, Luisa Gavasa, reconocida en 2020, y Alicia Salvador, viuda del productor y guionista Eduardo Ducay, que recibió el Simón de Honor en 2014. Otros premiados con este reconocimiento, como Félix Zapatero, estarán presentes virtualmente. Asimismo, el Simón de Honor de la primera edición de 2012, Luis Alegre, acudirá el sábado a la gala de entrega.

La décima edición de los Premios Simón del Cine Aragonés se celebrarán en el parque de San Macario de la villa minera y será un acto abierto para el público en general y gratuito. El único condicionante es el aforo, por lo que hay que reservar butaca previamente a través de la plataforma www.eventum365.com. No se podrá acceder al recinto en coche particular, sólo en el autobús que partirá desde la estación a las horas establecidas. Quienes no puedan estar presentes,podrán seguirla en directo en la plataforma Aragón Cultura y en diferido en Aragón TV, a las 00.20 horas del domingo.

La Diputación de Teruel colabora con la Academia del Cine Aragonés (ACA) para celebrar la gala de los Premios Simón 2021 como uno de los actos con los que la institución provincial quiere celebrar el 150 aniversario del nacimiento de cineasta turolense Segundo de Chomón. Los galardones, que se entregarán por primera vez fuera de la ciudad de Zaragoza, cuentan también con el patrocinio del Ayuntamiento de Andorra, el Gobierno de Aragón y entidades privadas como Endesa, cuyo convenio se suscribió este miércoles, además de Caja Rural de Teruel.

El diputado delegado de Cultura, Diego Piñeiro, indicó que para la DPT “era todo un reto que la gala viniera por primera vez a la provincia de Teruel”. Dijo que es “el mejor comienzo” para celebrar el aniversario de Segundo de Chomón, para el que quieren “la mayor relevancia”. Piñeiro añadió además, que los Premios Simón son el reflejo del empeño de la DPT “porque la cultura sea vertebral y que llegue a cualquier rincón de la provincia”.

Piñeiro destacó el papel que ha jugado en la celebración de la Gala y en el desarrollo de las actividades paralelas el Ayuntamiento de Andorra. “Desde el momento en que anunciamos que esta edición se hacía allí no hemos parado de tener actividades en la localidad y eso ha sido porque se ha volcado el Consistorio”, dijo antes de destacar también la sinergia establecida con el Gobierno de Aragón o los patrocinadores privados.

El presidente de la ACA, Jesús Marco, afirmó que realizar la gala en diferentes puntos de Aragón siempre ha sido un objetivo. “Cada día intentamos superarnos y pretendemos que las galas sean mejores y que estén mejor organizadas, para dar visibilidad a todos aquellos que en Aragón se dedican al audiovisual y al cine, y premiarles así el esfuerzo que supone sacar adelante una obra audiovisual”, ha comentado.

La ACA incorporó al cartel promocional de la décima edición elementos que recuerdan a la filmografía del pionero cineasta y hace unos días lanzó un spot promocional de la celebración en Andorra inspirado en el tiempo y la obra de Segundo de Chomón, con el que también se rinde un pequeño homenaje al cineasta turolense.

Además la Academia, junto al el Patronato de Cultura de Andorra han llevado a cabo diferentes iniciativas como preludio de la celebración de este fin de semana, con talleres como el de maquillaje de cine, la proyección de cortometrajes realizados por mujeres coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, una exposición y varias mesas redondas.

El presidente de la ACA, Jesús Marco, y el director general de Endesa en Aragón, Ignacio Montaner, tras la firma del convenio de patrocinio de los X Premios Simón. / ACA

Las nominaciones

Hace unas semanas se dieron a conocer los nombres de las personas y obras nominadas a los Premios Simón del Cine Aragonés de este año, entre las que destacan ‘Las Niñas’ de Pilar Palomero y ‘Uno para todos’ que David Ilundain rodó en Caspe en la terna al premio de Mejor Largometraje. Además, ‘En racha’ de Ignacio Estaregui, ‘Loca’ de María Salgado, ‘Por un instante’ de Jorge Aparicio, ‘Sebastienne’ de José Alberto Andrés Lacasta, y ‘Souvenir’ de Cristina Vilches y Paloma Canónica optan al mejor cortometraje.

Y como Mejor Documental compiten ‘1778, la muerte en el teatro’ de Raúl Ortega, ‘La mujer que soñaba con números’ de Mirella R. Abrisqueta, ‘Marcelino, el mejor payaso del mundo’ de Germán Roda, ‘Nebra, el triunfo de la música’ de José Manuel Herráiz y ‘Otra forma de caminar’ de Laura Torrijos-Bescós.

En el Premio a la Mejor Dirección se encuentran nombres destacados como Germán Roda, Ignacio Estaregui, Pilar Palomero o Mirella R. Abrisqueta. Como Mejor Actor compiten Alberto Castrillo-Ferrer, Jaime García Machín, Mariano Anós, Rubén Martínez y Saúl Blasco, y como Mejor Actriz, Ana Esteban, Andrea Fandos, Laura Contreras -quien está ligada a Calanda donde ha sido la conductora de su festival de cine en más de una ocasión-, Laura Gómez-Lacueva y María José Moreno.

En total, 17 categorías y 82 nominaciones con lo más granado del cine y el documental aragonés que se disputarán los galardones que hacen referencia a una de las películas de Luis Buñuel, turolense de Calanda, a apenas una decena de kilómetros de donde se celebra la gala.

El Premio Simón de Honor en esta edición será para el cineasta independiente Pedro Aguaviva. De la presentación de la gala se ocupará la presentadora, actriz, bailarina y pedagoga Ana Roche, y los guionistas serán Roberto Malo y Daniel Tejero.